علمت "الشروق"، الثلاثاء، أن البرايم الأول من برنامج "منشد الشارقة" في موسمه التاسع، قد تقرر أن يكون يوم 9 ديسمبر الداخل، وأن المنشد الجزائري كمال رزوق (الحاصل على لقب "منشد الشارقة 7") سيكون ضيف البرايم الأول.
ويطير "رزوق" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 6 ديسمبر، استعداد لافتتاح البرايم الأول على مسرح "المجاز" بمدينة الشارقة، حيث سيقدم مجموعة من الوصلات الفنية، على أن يشهد البرايم الأول إقصاء 4 أصوات تكون الأضعف في نظر لجنة التحكيم المتكونة من التونسي لطفي بوشناق والإماراتي أسامة الصافي والسوري عاصم البني.
وحسب كمال رزوق، الذي خصّ "الشروق" بخبر مشاركته في البرايم الأول، فإنه سيقدم مجموعة من الأعمال الفنية بألوان مختلفة منها الطابع الجزائري والمشرقي: "حتى تكون أعمالا تفاعلية تسمح للجمهور بأن يرددها معنا.. إن شاء الله يوفقنا فيرسم لوحة جميلة على مسرح المجاز الواقع ببحيرة المجاز المتميزة".
وعن رأيه في صوت ممثل الجزائر في "منشد الشارقة 9"، قال رزوق: "محمد بن كروش منشد متميز لديه سنوات طويلة في مجال الإنشاد، كما يتمتع بخبرة على المسارح، وهو قبل أن يكون منشدا، فهو قارئ ينشط حاليا مع فرقة "البهاء" الفنية التي تعد من أقوى الفرق الإنشادية في الجزائر. شاب طموح وخلوق ومن عائلة محافظة.. توفي والده قبل نحو شهرين من الآن تقريبا".
وكانت قناة "الشارقة" الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت عن أسماء المنشدين المتأهـلين للعروض المباشرة من "منشد الشارقة 9" قبل يومين، بعد عـدد من حـلقات التصفيات، حـيث سيمثل الجزائر في هذه النسخة، المنشد محمد بن كروش من بوسعادة (ولاية المسيلة)، الذي اختير من ضمن 14 منشدا جزائريا تم التصفية بينهم كان أغلبهم من ولاية المسيلة، انتقلوا إلى المرحلة الثانية من المسابقة، وهم: عبد القهار لبشيري، خليل صغيري، عياش زكرياء، أيوب قاسم، محمد بن كروش، ياسين حموش، صدام حسين عباسي من ولاية المسيلة، بالإضافة إلى عبد المالك نهاري وبوزيان غيتري من ولاية تلمسان، إسكندر لقمان من ولاية المدية، عبد الرحمان بوجردة من ولاية البليدة، معمري زكرياء من ولاية ورقلة، معاذ بن زاوي من الجزائر العاصمة، منصور بلقاسمي من ولاية وهران.
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حصريا: كمال رزوق ضيف البرايم الأول من "منشد الشارقة 9"
رابح. ع
علمت "الشروق"، الثلاثاء، أن البرايم الأول من برنامج "منشد الشارقة" في موسمه التاسع، قد تقرر أن يكون يوم 9 ديسمبر الداخل، وأن المنشد الجزائري كمال رزوق (الحاصل على لقب "منشد الشارقة 7") سيكون ضيف البرايم الأول.
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ويطير "رزوق" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 6 ديسمبر، استعداد لافتتاح البرايم الأول على مسرح "المجاز" بمدينة الشارقة، حيث سيقدم مجموعة من الوصلات الفنية، على أن يشهد البرايم الأول إقصاء 4 أصوات تكون الأضعف في نظر لجنة التحكيم المتكونة من التونسي لطفي بوشناق والإماراتي أسامة الصافي والسوري عاصم البني.
وحسب كمال رزوق، الذي خصّ "الشروق" بخبر مشاركته في البرايم الأول، فإنه سيقدم مجموعة من الأعمال الفنية بألوان مختلفة منها الطابع الجزائري والمشرقي: "حتى تكون أعمالا تفاعلية تسمح للجمهور بأن يرددها معنا.. إن شاء الله يوفقنا فيرسم لوحة جميلة على مسرح المجاز الواقع ببحيرة المجاز المتميزة".
وعن رأيه في صوت ممثل الجزائر في "منشد الشارقة 9"، قال رزوق: "محمد بن كروش منشد متميز لديه سنوات طويلة في مجال الإنشاد، كما يتمتع بخبرة على المسارح، وهو قبل أن يكون منشدا، فهو قارئ ينشط حاليا مع فرقة "البهاء" الفنية التي تعد من أقوى الفرق الإنشادية في الجزائر. شاب طموح وخلوق ومن عائلة محافظة.. توفي والده قبل نحو شهرين من الآن تقريبا".
وكانت قناة "الشارقة" الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت عن أسماء المنشدين المتأهـلين للعروض المباشرة من "منشد الشارقة 9" قبل يومين، بعد عـدد من حـلقات التصفيات، حـيث سيمثل الجزائر في هذه النسخة، المنشد محمد بن كروش من بوسعادة (ولاية المسيلة)، الذي اختير من ضمن 14 منشدا جزائريا تم التصفية بينهم كان أغلبهم من ولاية المسيلة، انتقلوا إلى المرحلة الثانية من المسابقة، وهم: عبد القهار لبشيري، خليل صغيري، عياش زكرياء، أيوب قاسم، محمد بن كروش، ياسين حموش، صدام حسين عباسي من ولاية المسيلة، بالإضافة إلى عبد المالك نهاري وبوزيان غيتري من ولاية تلمسان، إسكندر لقمان من ولاية المدية، عبد الرحمان بوجردة من ولاية البليدة، معمري زكرياء من ولاية ورقلة، معاذ بن زاوي من الجزائر العاصمة، منصور بلقاسمي من ولاية وهران.