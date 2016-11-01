مازال يضايقها ويهددها بالحرق عجوز في الثمانينات تتعرض للضرب على يد فلذة كبدها

رسمت بوعراب خدوجة عجوز في الثمانينات من العمر، شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، على خلفية تعرضها للضرب من قبل فلذة كبدها "ل،جمال"، حيث وجهت له جنحة الضرب والجرح ضد الأصول ومخالفة الضرب والجرح العمدي، وتم تحديد تاريخ 25 جانفي 2017 موعدا للجلسة.

"راني مدقدقة كامل والسطر شادني... رفدني وضربني للحيط" .. هي بعض العبارات التي رددتها على مسامعنا الحاجة بوعراب خدوجة زوجة مجاهد وأم لـ 11 ابنا، خلال حديثها معنا بعد تعرضها للضرب من قبل فلذة كبدها، فلم يرحم مرضها وعجزها، لكونها مصابة بداء السكري، وبترت رجلها لتظل مقعدة على كرسي متحرك ليحملها وكرسيها ثم يرطمها بالجدار عدة مرات .

وعن أسباب الخلاف يحكي لنا ابنها: لقد منحت والدتي لشقيقي "ل،جمال" عقارا، وهبته له على سبيل الإعارة ليسكنه إلى غاية تفريغ مسكنه الذي أجره، وبالرغم من مغادرة المستأجرين المنزل، إلا أنه رفض إخلاء المسكن، لتودع والدتي شكوى أمام محكمة حسين داي، ويصدر حكما بإلزام ابنها "ل،جمال" بإخلاء الشقة، وهو ما أثار غضبه، حيث رفض الانصياع للحكم ليقوم بالاعتداء بالضرب عليها بحمل كرسيها المتحرك وضربها ثلاث مرات أمام مرأى زوجته وابنته، وعندما حاول شقيقه البالغ من العمر 30 سنة التدخل للدفاع عن والدته، لقي نصيبه هو الآخر من الضرب، ليعود لوضعية والدته الصحية، لقد أصيبت بجروح وكدمات على مستوى الرأس، لتقوم بعدها الوالدة بإيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، معتقدة أنها بهذا تضع حدا له، غير أن مضايقات ابنها مازالت مستمرة، فهو يهددها باستمرار بإضرام المنزل وحرقها داخله، مما دفع بشقيقه لمناشدة السلطات من خلال صفحات الجريدة للتدخل وحماية والدته من شقيقه العاق.