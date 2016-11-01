كان يسطو على مليون سنتيم شهريّا ويمنحها الباقي كاتب عمومي بعنابة يسرق معاش أرملة مجاهد طيلة 10 سنوات

أرجأ قاضي الجلسة بمحكمة عنابة الابتدائية، عشية الاثنين، الفصل في قضية كاتب عمومي، يعمل على مستوى ساحة مكتب بريد ما قبل الميناء بوسط مدينة عنابة، متهمّ بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى تاريخ الـ28 من الشهر الجاري، عقب تقديمه من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، إثر شكوى تقدمت بها عجوز في الـ82 من العمر، وهي أرملة مجاهد، ظلّت تتردّد على ذات المكتب، لأخذ معاش زوجها المتوفى، طيلة عشر سنوات.

ولأنّ المعنية لا تجيد القراءة والكتابة، ظلّ المتهم منذ 10 سنوات يحتال عليها، ويأخذ من معاشها مليون سنتيم شهريا، ولم تنتبه الضحية إلى المتهم، إلا بعد شكوك راودت بناتها اللواتي تقدمنّ بطلب إجراء كشف الحساب لسنوات مضت، أين تبيّن أن المعنية تستفيد من معاش قدره 5 ملايين سنتيم، غير أنها تحصل على 4 ملايين فقط، لكون المتهم الذي يشتغل ككاتب عمومي، ويملأ الصكوك البريدية لكبار السنّ والأميين بالمركز، يسطو على 10 آلاف دينار، عندما يسلّم المعاش للضحية، التي عادة ما تظلّ تنتظره خارج المكتب أو في منزلها، وبعد ثبوت الجريمة، تم التحرّك على الفور من طرف مصالح الشرطة القضائية، لتوقيف المتهم البالغ من العمر 55 سنة، الذي ظهر أنّه في وضع مادّي مريح، ويقطن بفيلا فاخرة بأحد أحياء مدينة عنابة.