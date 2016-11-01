الشرطة ضبطتهم على متن حافلة متجهة إلى سكيكدة 12 طفلا وطفلة ينظمون محاولة "هروب جماعي" بقسنطينة

مكّن مخطط الإنذار الخاص باختفاء القصر، مصالح الشرطة بأمن ولاية قسنطينة، الثلاثاء، من فكّ خيوط البلاغ، الذي تقدم به ظهر الثلاثاء، ثلاثة أولياء، بشأن اختفاء بناتهم اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 10 سنوات و12 سنة، وعدم رجوعهن إلى البيت، بعد خروجهن من إكمالية عمار فاطمي بالوحدة الجوارية التاسعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، وعلى الفور تم تفعيل المخطط الخاص باختفاء القصّر، مع احتمال مغادرتهن المنطقة، باتجاه ولاية أخرى.

ومكنت عملية البحث والتحري التي باشرتها مصالح الشرطة، من تلقي معلومات مؤكدة بشأن امتطاء الفتيات المختفيات إحدى الحافلات العاملة على خط النقل الرابط بين قسنطينة وسكيكدة، ليتم على الفور مراقبة المسافرين على متن الحافلات العاملة على نفس الخط، قبل توقيف إحداها على مستوى محطة نقل المسافرين زعموش، بباب القنطرة بوسط مدينة قسنطينة.

وأسفرت عملية مراقبة هويات الركّاب، عن اكتشاف وجود 12 طفلا قاصرا، على متن الحافلة من بينهم 6 فتيات و6 ذكور متمدرسون جميعهم بإكمالية عمار فاطمي، بالمدينة الجديدة علي منجلي الذين أرادوا الهروب إلى سكيكدة. ليتم إنزالهم واقتيادهم إلى مقر فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفتح تحقيق في القضية، قبل أن يتم استدعاء أوليائهم الذين ذهلوا للمفاجأة خاصة أن الهروب كان من تخطيط أطفال يدرسون في الأولى والثانية متوسط، ويقطنون في نفس العمارة.