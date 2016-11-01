قامت مجموعة من الهاكرز الأتراك، تطلق على نفسها اسم "أصلان نفرلار" وتعني بالعربية (أفراد الأسود)، الثلاثاء 22 نوفمبر، بتعطيل موقع جهاز المخابرات الإسرائيلي في الإنترنت.
وحسب مواقع تركية، تمت عملية قرصنة موقع الموساد، الموجود على الرابط (www.mossad.gov.il )، على خلفية صدور قرار إسرائيلي يقتضي بمنع رفع الأذان في المساجد الواقعة في أراضيها بحجة "التلوث الضوضائي".
كما قامت مجموعة الهاكرز التركية بنشر صورة لصفحة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الرسمية عبر الإنترنت، مصحوبة بالتصريح التالي: "بعد أن قام مجلس النواب الإسرائيلي بمنع الأذان في قراره الأخير، قمنا بشن هجمة إلكترونية على موقع جهاز المخابرات "الموساد". ونحن في مجموعة "أصلان نفرلار" سنعيد كل الحقوق لأصحابها. حيث تم توقيف موقع الموساد بعد هجمتنا الإلكترونية. وقريبا سنرمي بكل نظام الإنترنت في إسرائيل إلى الجحيم".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق من، الاثنين 21 نوفمبر، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتعديل قانون "منع الأذان" ليشمل المسلمين فقط واستثناء المعابد اليهودية والكنائس المسيحية.
وقالت الصحيفة إن التعديل الجديد للقانون يتضمن المنع المطلق لاستخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان الخاص بالمسلمين، مشيرة إلى أن الاقتراح الأساسي لقانون المؤذن تم سحبه من المنظومة القضائية بسبب مساسه بحرية إقامة الشعائر الدينية.
هذا وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، بأن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع قانون منع رفع الأذان في إسرائيل، ليقتصر الحظر على أذان الفجر فقط.
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ردا على قانون منع الأذان
قراصنة أتراك يهاجمون موقع "الموساد" الإسرائيلي
وكالات
قامت مجموعة من الهاكرز الأتراك، تطلق على نفسها اسم "أصلان نفرلار" وتعني بالعربية (أفراد الأسود)، الثلاثاء 22 نوفمبر، بتعطيل موقع جهاز المخابرات الإسرائيلي في الإنترنت.
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وحسب مواقع تركية، تمت عملية قرصنة موقع الموساد، الموجود على الرابط (www.mossad.gov.il )، على خلفية صدور قرار إسرائيلي يقتضي بمنع رفع الأذان في المساجد الواقعة في أراضيها بحجة "التلوث الضوضائي".
كما قامت مجموعة الهاكرز التركية بنشر صورة لصفحة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الرسمية عبر الإنترنت، مصحوبة بالتصريح التالي: "بعد أن قام مجلس النواب الإسرائيلي بمنع الأذان في قراره الأخير، قمنا بشن هجمة إلكترونية على موقع جهاز المخابرات "الموساد". ونحن في مجموعة "أصلان نفرلار" سنعيد كل الحقوق لأصحابها. حيث تم توقيف موقع الموساد بعد هجمتنا الإلكترونية. وقريبا سنرمي بكل نظام الإنترنت في إسرائيل إلى الجحيم".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق من، الاثنين 21 نوفمبر، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتعديل قانون "منع الأذان" ليشمل المسلمين فقط واستثناء المعابد اليهودية والكنائس المسيحية.
وقالت الصحيفة إن التعديل الجديد للقانون يتضمن المنع المطلق لاستخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان الخاص بالمسلمين، مشيرة إلى أن الاقتراح الأساسي لقانون المؤذن تم سحبه من المنظومة القضائية بسبب مساسه بحرية إقامة الشعائر الدينية.
هذا وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، بأن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع قانون منع رفع الأذان في إسرائيل، ليقتصر الحظر على أذان الفجر فقط.