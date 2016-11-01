بينهم صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة حبس ثلاثة متورطين في تزوير ختم الوزير الأول بأم البواقي

أمرقاضي التحقيق، بالغرفة الثانية، بمحكمة أم البواقي، مساء الثلاثاء،بإيداع، ثلاثة مشتبه فيهم الحبس. ويتعلق الأمر بكل من سيدة صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة، شاب صاحب وكالة هاتفية، ومشتبه فيه آخر، الحبس المؤقت، فيما تم وضع 11 مشتبها فيه آخر تحت نظام الرقابة القضائية، من بينهم المسمى "ج. ع"، موظف سابق بمحكمة أم البواقي، وذلك بعدما توبعوا بتهم التجسس الذي من شأنه الإخلال بأمن الدولة، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، النصب والاحتيال، وانتحال صفة إطارات سامية بالدولة.

المشتبه فيهم، حسب مصادر "الشروق"، قاموا بتزوير ختم الوزير الأوّل، واستغلاله في تنفيذ عمليات تجسس على مختلف مؤسسات الدولة بمدن الشرق، على غرار تبسة، سوق أهراس، قسنطينة، أم البواقي، إضافة إلى تزوير بطاقات مهنية وانتحال صفة إطارات بالديوان المركزي لقمع الفساد، مع إيهام الضحايا بتوظيفهم كمضيفات للطيران، ومناصب أخرى بدول الخليج. مصالح فصيلة البحث والتحري، بدرك أم البواقي، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية لدرك الصبيحي، تمكنوا من فك شيفرات الشبكة، وتحديد هوية المتورطين إضافة إلى حجز جهاز للإعلام الآلي، تأشيرات مزوّرة، جوازات سفر، عشرات الشرائح الهاتفية، وهواتف نقالة. للإشارة، فقد تم تقديم المتهمين وسط تعزيزات أمنية مشددة وقد دامت مدة تقديمهم 24 ساعة متواصلة.