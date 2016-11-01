أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، مقتل القيادي الكبير في القاعدة أبو الأفغان المصري، في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في سوريا، الجمعة.
وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون، إن المصري كان انضم إلى القاعدة في أفغانستان قبل أن يلتحق بفرع التنظيم في سوريا.
وأضاف "كان على شاشات راداراتنا منذ بعض الوقت"، موضحاً أن المصري كان "على صلة بمجموعات إرهابية" في كل أنحاء الشرق الأوسط.
وأورد كوك، أن الضربة الأمريكية تمت قرب مدينة سرمدة في محافظة إدلب (شمال غرب).
وغالبية الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لكن واشنطن شنت أيضاً بضع ضربات على تنظيم القاعدة أو حلفائه المحليين في هذا البلد.
وفي الثاني من نوفمبر، أعلن البنتاغون مقتل حيدر كركان، موضحاً أنه "أكبر مسؤول في سوريا للتحضير لهجمات" لتنظيم القاعدة في الخارج.
وفي الثالث من أكتوبر، أعلنت جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) مقتل أحد قيادييها أحمد سلامة مبروك، وهو مصري معروف باسم أبو فرج، في ضربة أمريكية.
وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بعدم توجيه ضربات إلى جبهة فتح الشام، وقال وزير خارجيتها سيرغي لافروف في سبتمبر: "لدينا مزيد من الأسباب للاعتقاد أنه منذ البداية، فإن خطة (الولايات المتحدة) قضت بحماية جبهة النصرة وبإبقائها كخطة بديلة حتى يحين وقت تغيير النظام".
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غارة أمريكية في سوريا تقتل قيادياً كبيراً في القاعدة
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، مقتل القيادي الكبير في القاعدة أبو الأفغان المصري، في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في سوريا، الجمعة.
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وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون، إن المصري كان انضم إلى القاعدة في أفغانستان قبل أن يلتحق بفرع التنظيم في سوريا.
وأضاف "كان على شاشات راداراتنا منذ بعض الوقت"، موضحاً أن المصري كان "على صلة بمجموعات إرهابية" في كل أنحاء الشرق الأوسط.
وأورد كوك، أن الضربة الأمريكية تمت قرب مدينة سرمدة في محافظة إدلب (شمال غرب).
وغالبية الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لكن واشنطن شنت أيضاً بضع ضربات على تنظيم القاعدة أو حلفائه المحليين في هذا البلد.
وفي الثاني من نوفمبر، أعلن البنتاغون مقتل حيدر كركان، موضحاً أنه "أكبر مسؤول في سوريا للتحضير لهجمات" لتنظيم القاعدة في الخارج.
وفي الثالث من أكتوبر، أعلنت جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) مقتل أحد قيادييها أحمد سلامة مبروك، وهو مصري معروف باسم أبو فرج، في ضربة أمريكية.
وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بعدم توجيه ضربات إلى جبهة فتح الشام، وقال وزير خارجيتها سيرغي لافروف في سبتمبر: "لدينا مزيد من الأسباب للاعتقاد أنه منذ البداية، فإن خطة (الولايات المتحدة) قضت بحماية جبهة النصرة وبإبقائها كخطة بديلة حتى يحين وقت تغيير النظام".