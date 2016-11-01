مقتل 12 مدنياً يمنياً في غارة للتحالف

قال سكان، إن 12 مدنياً يمنياً قتلوا في ضربة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية بينما كانوا يستقلون شاحنة بيك آب في شمال غرب البلاد، الأربعاء.

وأضاف السكان، إن الركاب كانوا في طريقهم للتسوق في إحدى أسواق منطقة حيران في محافظة حجة في شمال غرب اليمن والتي يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران.

ويقاتل التحالف الحوثيين في اليمن منذ شهر مارس 2015 من أجل إعادة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي الذي يعيش في السعودية.

ولم يرد متحدث باسم التحالف حتى الآن على طلبات للتعليق. لكن التحالف يقول إنه لا يستهدف مدنيين.

وفشلت آلاف الضربات الجوية في إخراج الحوثيين من العاصمة صنعاء، لكنها أصابت مدارس وأسواقاً ومستشفيات ومنازل مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وتقول جماعات حقوقية، إن تلك الضربات ربما تصل إلى جرائم حرب، لكن التحالف يقول، إن مقاتلين حوثيين يتسللون إلى مناطق المدنيين ويعرضونها للخطر.

وقتل 10 آلاف شخص على الأقل خلال الصراع المستمر منذ 20 شهراً. وتسبب الصراع في أزمة إنسانية في واحدة من أفقر الدول العربية.