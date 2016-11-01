عاد ممثل منشورات دار "الفارابي" قيصر مصطفى اللبنانية للحديث عن فعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ21 المختتمة مؤخرا، وأشار إلى الإقبال الكبير للزوار، لكن أوضح أنّ هذا التوافد لا يعكس اقتناء الكتب من أجل مطالعتها من خلال ما عايشه لعدة أيام.
قال الدكتور وممثل دار "الفارابي" اللبنانية، قيصر مصطفى، إنّ معرض الجزائر الدولي للكتاب شهد إقبالا معتبرا، غير أنّ زيارة المعرض لا تعكس البتة الإقبال على شراء الكتب. وأرجع السبب إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي قال عنها إنّها "مضروبة"، وأضاف قيصر مصطفى في تصريح لـ"الشروق اليومي": " من خلال معايشتي للزوار طوال أيام الفعالية، لاحظت أنّ هناك من يشتهي القراءة ولا يملك المال، وهناك من يملك المال ولا يقرأ ولا يعنيه الكتاب إطلاقا"، واعتبر المتحدث أنّ هذا الوضع يعدّ مشكلة كبيرة تمسّ الكاتب والكتاب وتعصف بالفكر وبالإبداع، وتشمل عموما المجال الثقافي.
وأوضح في معرض حديثه أنّ العالم العربي في الوقت الراهن يعيش أزمة كبيرة ومحنة على المستوى السياسي والأدبي والفكري وعلى صعيد الكتابة أيضا.
وفي سياق ذي صلة كشف المتحدث أنّ أكثر المبيعات التي حققتها الدار في صالون الجزائر الدولي للكتاب شملت بعض العناوين في الفلسفة والدراسات وكذلك الأدب الروسي في مختلف الأعمال، والتي نفذت في الأيام الأولى للمعرض مثل رواية ماكسيم غوركي "الحرب والسلم"، فضلا عن أعمال أدبية روائية عربية مثلّت –حسبه- قفزة نوعية في عالم الروايات الواقعية وذكر منها رواية "ذات فقد" للكاتبة السعودية أثير عبد الله النمشي.
ولفت أنّ الكاتبة النمشي تمكنت من التعبير عن معاناتها ومعاناة المرأة في الجزيرة العربية بصورة واقعية ونقلت الحقيقة.
وأرجع سبب هذا الرواج الكبير لهذه الرواية في معرض الجزائر ومعارض عربية أخرى، لاسيما في لبنان، سوريا والأردن إلى كون الكاتبة النمشي خرجت عن المألوف وكسرت الطابوهات وعكست تحررها من خلال قصة امرأة تعيش وراء القضبان تمثل ما تعانيه المرأة في الجزيرة العربية، وأكدّ المتحدث أنّ الرواية طلبها عديد القراء من ولايات كثيرة على غرار ورقلة ووادي سوف وغرداية.
ولم يخف في السياق ذاته أنّ الإعلامي والكاتب سامي كليب صنع الحدث في معرض الجزائر، رغم عدم علم الكثير بمؤلفه السياسي الجديد الذي يحمل عنوان: "الأسد بين الرحيل والتدمير الممنهج"، وعلى حدّ تعبيره فإنّ سامي كليب قدم تقارير سرية ضمن العمل حول أسباب الحرب في سوريا وتفاصيلها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1تومي صفّت حساباتها مع الزاوي وجمعية العلماء نفخت في الخلاف
2مسار المراسلين الأجانب في الجزائر من عهد بن بلة إلى زمن الإرهاب
3خصصنا جائزة رشيد ميموني للقصة إنصافا لهذا الفن المهمش
4حصريا: كمال رزوق ضيف البرايم الأول من "منشد الشارقة 9"
5تظاهرة "سيرتا شو" تستقطب 150 مشارك في دورتها الأولى
Français English
الرأي
حبيب راشدين
"حق السلاطين" في أموال المحرومين
صالح عوض
لا بديل عن التصالح
سليم قلالة
بالفعل أنتم لها.. حقا!
محمد أرزقي فراد
قرية بونعمان... المجد المنسيّ في منطقة القبائل
جمال لعلامي
تويزة للنواب والوزراء!
صالح عوض
حلب والموت الذي تعب
محمد الهادي الحسني
لمن تُقرع الأجراس؟
جمال لعلامي
أحييني اليوم واقتلني غدوا!
رشيد ولد بوسيافة
مندبة كبيرة.. لأجل "حفرة"!
مصطفى فرحات
في الحاجة إلى تجديد الخطاب الديني
الفيديو
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
طائرة من دون طيار تكشف خيانة زوجية!
جون كيري يسأل لافروف سؤالاً محرجاً عن الغارات الروسية على حلب
تونس تبدأ بالاستماع لضحايا الانتهاكات والتعذيب في جلسات علنية وتاريخية
قال إنّ قدرتهم الشرائية مضروبة.. ممثل دار "الفارابي" اللبنانية قيصر مصطفى:
جزائريون "اشتهوا" كتبا في معرض الكتاب ولم يستطيعوا شراءها
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
عاد ممثل منشورات دار "الفارابي" قيصر مصطفى اللبنانية للحديث عن فعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الـ21 المختتمة مؤخرا، وأشار إلى الإقبال الكبير للزوار، لكن أوضح أنّ هذا التوافد لا يعكس اقتناء الكتب من أجل مطالعتها من خلال ما عايشه لعدة أيام.
تغطيات ذات صلة
حصريا: كمال رزوق ضيف البرايم الأول من "منشد الشارقة 9"
تظاهرة "سيرتا شو" تستقطب 150 مشارك في دورتها الأولى
خصصنا جائزة رشيد ميموني للقصة إنصافا لهذا الفن المهمش
مسار المراسلين الأجانب في الجزائر من عهد بن بلة إلى زمن الإرهاب
تومي صفّت حساباتها مع الزاوي وجمعية العلماء نفخت في الخلاف
قال الدكتور وممثل دار "الفارابي" اللبنانية، قيصر مصطفى، إنّ معرض الجزائر الدولي للكتاب شهد إقبالا معتبرا، غير أنّ زيارة المعرض لا تعكس البتة الإقبال على شراء الكتب. وأرجع السبب إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي قال عنها إنّها "مضروبة"، وأضاف قيصر مصطفى في تصريح لـ"الشروق اليومي": " من خلال معايشتي للزوار طوال أيام الفعالية، لاحظت أنّ هناك من يشتهي القراءة ولا يملك المال، وهناك من يملك المال ولا يقرأ ولا يعنيه الكتاب إطلاقا"، واعتبر المتحدث أنّ هذا الوضع يعدّ مشكلة كبيرة تمسّ الكاتب والكتاب وتعصف بالفكر وبالإبداع، وتشمل عموما المجال الثقافي.
وأوضح في معرض حديثه أنّ العالم العربي في الوقت الراهن يعيش أزمة كبيرة ومحنة على المستوى السياسي والأدبي والفكري وعلى صعيد الكتابة أيضا.
وفي سياق ذي صلة كشف المتحدث أنّ أكثر المبيعات التي حققتها الدار في صالون الجزائر الدولي للكتاب شملت بعض العناوين في الفلسفة والدراسات وكذلك الأدب الروسي في مختلف الأعمال، والتي نفذت في الأيام الأولى للمعرض مثل رواية ماكسيم غوركي "الحرب والسلم"، فضلا عن أعمال أدبية روائية عربية مثلّت –حسبه- قفزة نوعية في عالم الروايات الواقعية وذكر منها رواية "ذات فقد" للكاتبة السعودية أثير عبد الله النمشي.
ولفت أنّ الكاتبة النمشي تمكنت من التعبير عن معاناتها ومعاناة المرأة في الجزيرة العربية بصورة واقعية ونقلت الحقيقة.
وأرجع سبب هذا الرواج الكبير لهذه الرواية في معرض الجزائر ومعارض عربية أخرى، لاسيما في لبنان، سوريا والأردن إلى كون الكاتبة النمشي خرجت عن المألوف وكسرت الطابوهات وعكست تحررها من خلال قصة امرأة تعيش وراء القضبان تمثل ما تعانيه المرأة في الجزيرة العربية، وأكدّ المتحدث أنّ الرواية طلبها عديد القراء من ولايات كثيرة على غرار ورقلة ووادي سوف وغرداية.
ولم يخف في السياق ذاته أنّ الإعلامي والكاتب سامي كليب صنع الحدث في معرض الجزائر، رغم عدم علم الكثير بمؤلفه السياسي الجديد الذي يحمل عنوان: "الأسد بين الرحيل والتدمير الممنهج"، وعلى حدّ تعبيره فإنّ سامي كليب قدم تقارير سرية ضمن العمل حول أسباب الحرب في سوريا وتفاصيلها.