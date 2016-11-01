إرهابي يسلم نفسه للسلطات الأمنية بعين أمناس

سلم إرهابي نفسه، الثلاثاء، نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع العملياتي بعين أمناس بولاية إيليزي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن المسمى "ه.علي"، المدعو علي بوعمامة، سلم نفسه، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحقيبة طبية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي، أوقفت عنصري دعم للإرهاب بالمدية، كما دمرت مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو.

وأكد البيان أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء وبصفة نهائية على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا، كما تدلّ على حالة اليأس التي يعيشها هؤلاء المجرمين.