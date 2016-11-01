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للقيام بمهام استطلاع في ليبيا
تونس توافق على انطلاق طائرات أمريكية دون طيار من أراضيها
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن بلاده وافقت على تحليق طائرات أمريكية دون طيار على الحدود مع ليبيا بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية للتصدي لأي تسلل محتمل لمتشددين وتفادي هجوم كبير مماثل لهجوم على بلدة تونسية حدودية هذا العام.
وذكر الرئيس السبسي، في وقت متأخر الثلاثاء، في مقابلة مع محطة تلفزيون الحوار التونسي المحلية، إن الطائرات الأمريكية تنطلق من تونس للقيام بمهام استطلاع في ليبيا ولا تقوم بأي مهام قتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في تونس.
وهذا أول اعتراف بوجود هذه الطائرات في تونس بعد أن نفى مسؤولون آخرون قيام الطائرات الأمريكية بمهام استطلاع في ليبيا أو على الحدود معها.
وقال السبسي رداً على سؤال إن كانت طائرات أمريكية تقوم بمهام استطلاع على الحدود الليبية: "نعم وهذا كان بطلب منا".
وأضاف أن هذه الطائرات غير المجهزة عسكرياً تقتصر مهمتها فقط على عمليات استخبارات، مضيفاً "اتفاقنا هو أننا نتقاسم المعلومات الاستخباراتية أيضاً".
ومضى يقول: "هاجسي هو أن هناك خطراً من بلد ليس لدينا كشف عليها فهل نسلم أو يتعين أن نجد حلولاً أخرى".
وقال الرئيس التونسي هل يتعين انتظار "بن قردان 2" في إشارة لهجوم متطرفين إسلاميين على بلدة بن قردان هذا العام.
وفي شهر مارس هاجم مقاتلون متطرفون بلدة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا التي تسللوا منها وحاولوا الاستيلاء على مراكز الأمن والمقار الحكومية في أكبر هجوم من نوعه لتنظيم "داعش" على تونس. ولكن القوات تمكنت من صد الهجوم وقتلت واعتقلت العشرات من المهاجمين.
وكرر السبسي نفي وجود قاعدة عسكرية أمريكية، مضيفاً أن وجود جنود وطائرات استطلاع أمريكية أمر مفيد لتونس التي تحارب الإرهاب.
وكشف أن "هناك 70 عسكرياً أمريكياً يدربون الجنود التونسيين على الطائرات دون طيار لأن لا خبرة لنا بهذه التجهيزات.. وتونس ستحصل على هذه الطائرات".
الزلط و التفرعين - مهم2016/11/23 على 13:361
الجزائر فاوضت قبلكم للحصول على هاته الطائرات و كان الرفض قاطعا من الأمركيين.
لقد فتحتم باب جهنم على تونس و على المنطقة.
الأمركيون لم يتدخلوا في منطقة إلاّ زادوها خراباً .
تونس ستحصل على هاته المعدات لحساسة ههههههههههه في الأحلام.
حتى لا أنسى: باي باي للسياح الجزائريين لقد غيرنا الوجهة نحو تمبكتو