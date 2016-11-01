نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قائد في البشمركة الكردية قوله، الأربعاء، إن القوات العراقية قامت بتطويق مدينة الموصل من جهاتها الأربع و"عزلها تماماً" عن مناطق نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الطرف الآخر من الحدود في سوريا.
وكانت القوات العراقية المشاركة في عملية تحرير الموصل، حاصرت المدينة من الشمال والشرق والجنوب على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لكن "داعش" كان لا يزال يرتبط بمناطق نفوذه من جهة الغرب.
وفي هذا الصدد، قال لقمان إبراهيم، قائد الفوج الثامن في قوات البشمركة في منطقة سنجار للأناضول، إن "طلائع قوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) التحمت مع قواتنا (البشمركة) المرابطة في منطقة أم الشبابيط (6 كلم شرق سنجار)" والتي تبعد مسافة نحو 120 كيلومتراً شمال غرب الموصل.
وأضاف أنه "تم عزل مدينة تلعفر (56 كلم غرب الموصل) أيضاً عن مدينتي سنجار (التي تسيطر عليها البشمركة وفصائل أخرى) والبعاج التي ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش".
وتابع "الأرتال التي كانت تهرب من تلعفر نحو الحدود السورية توقفت حركتها، وتراجع مسلحو داعش إلى داخل المدينة".
ومن شأن عزل الموصل عن سوريا قطع الإمدادات التي كان "داعش" يتلقاها من الطرف الآخر من الحدود.
كما أنها ستزيد من الأزمة الإنسانية داخل الموصل باعتبار أنه كان الطريق الوحيد لوصول المواد الغذائية للمدينة التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون شخص.
وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران وحرس نينوى (سُّني)، إلى جانب "البشمركة" (قوات الإقليم الكردي).
وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة "داعش"، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.
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القوات العراقية تعزل الموصل عن سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قائد في البشمركة الكردية قوله، الأربعاء، إن القوات العراقية قامت بتطويق مدينة الموصل من جهاتها الأربع و"عزلها تماماً" عن مناطق نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الطرف الآخر من الحدود في سوريا.
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وكانت القوات العراقية المشاركة في عملية تحرير الموصل، حاصرت المدينة من الشمال والشرق والجنوب على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لكن "داعش" كان لا يزال يرتبط بمناطق نفوذه من جهة الغرب.
وفي هذا الصدد، قال لقمان إبراهيم، قائد الفوج الثامن في قوات البشمركة في منطقة سنجار للأناضول، إن "طلائع قوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) التحمت مع قواتنا (البشمركة) المرابطة في منطقة أم الشبابيط (6 كلم شرق سنجار)" والتي تبعد مسافة نحو 120 كيلومتراً شمال غرب الموصل.
وأضاف أنه "تم عزل مدينة تلعفر (56 كلم غرب الموصل) أيضاً عن مدينتي سنجار (التي تسيطر عليها البشمركة وفصائل أخرى) والبعاج التي ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش".
وتابع "الأرتال التي كانت تهرب من تلعفر نحو الحدود السورية توقفت حركتها، وتراجع مسلحو داعش إلى داخل المدينة".
ومن شأن عزل الموصل عن سوريا قطع الإمدادات التي كان "داعش" يتلقاها من الطرف الآخر من الحدود.
كما أنها ستزيد من الأزمة الإنسانية داخل الموصل باعتبار أنه كان الطريق الوحيد لوصول المواد الغذائية للمدينة التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون شخص.
وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران وحرس نينوى (سُّني)، إلى جانب "البشمركة" (قوات الإقليم الكردي).
وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة "داعش"، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.