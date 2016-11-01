تسبب في إصابة شخص بجروح حريق مهول بالمنطقة الصناعية بابا حسن بالعاصمة

أصيب شخص بجروح طفيفة إثر نشوب حريق مهول، الأربعاء، على مستوى مستودع شركة خاصة بتحويل مادة البلاستيك بالمنطقة الصناعية بابا حسن.

وأفاد المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم أول خالد بن خلف الله، أن حريقا مهولا نشب صبيحة الأربعاء، في حدود الساعة الثانية صباحا و6 دقائق على مستوى مستودع شركة خاصة بتحويل مادة البلاستيك بالتجزأة رقم 194 بالمنطقة الصناعية بابا حسن وامتدت ألسنة اللهب على مساحة 1500 م.

وحسب المصدر فقد تسبب الحريق الضخم في إصابة حارس يبلغ من العمر 69 سنة بجروح طفيفة تم التكفل به فورا من طرف أعوان الحماية المدنية ليوجه بعدها نحو مستشفى الدويرة.

وأشار إلى أن المستودع ينقسم إلى جزئين يضم الجزء الأول على امتداد 1000 م فضاء للتصنيع وتحويل مادة البلاستيك فيما تمتد المكاتب على مساحة تقدر ب500م.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية و"بصعوبة" حسب بن خلف الله من إنقاذ جزء مهم من حظيرة الشركة الخاصة ضمنها مجموعة من الشاحنات الخفيفة، سيارة سياحية، وسلسلة تصنيع متكونة من 20 آلة خاصة بتحويل وتخزين البلاستيك فضلا على إنقاذ 5 مكاتب والسخان الرئيسي.

وأضاف في ذات الصدد أن عملية إطفاء الحريق المهول استغرقت أزيد من 4 ساعات وذلك في حدود الساعة السادسة صباحا و 10 دقائق.

وأفاد أن مصالح الحماية المدنية سخرت للعملية 13 شاحنة إطفاء و4 سيارات إسعاف لتحويط الحريق.

وتمكن أعوان وضباط الحماية المدنية من منع امتداد النار نحو مستودع مجاور للمستودع الذي تعرض للحريق ويمتد على مساحة 1000 م.

وأشار المتحدث أن مصالح الدرك الوطني التي رافقت مراحل إطفاء الحريق فتحت تحقيقا للوقوف عند ملابسات وأسباب نشوب الحريق.