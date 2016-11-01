احتجاجا على طريقة تسيير قطاع النقل المدرسي أولياء تلاميذ قرية باقوزة بالوادي يرفضون إرسال أبنائهم للدراسة

رفض أولياء التلاميذ في قرية باقوزة التابعة لبلدية تغزوت في ولاية الوادي، الإثنين، إرسال أبنائهم للمدرسة الابتدائية الوحيدة الموجودة بالقرية، بالإضافة إلى التلاميذ الذين يدرسون في متوسطات وثانوية عاصمة البلدية، وذلك احتجاجا على الطريقة التي يسير بها النقل المدرسي.

وقال عدد من الأولياء للشروق، إنهم لن يرسلوا أبناءهم حتى تسوى مشكلة النقل المدرسي لأبنائهم، الذين يزاولون تعليمهم في متوسطات مدينة تغزوت وثانويتها، وأضافوا أنهم تفاجؤوا بقرار مصالح البلدية بتوقيف النقل المدرسي، وحسبهم فقد تم ترك أبنائهم بعد انتهاء الحصة المسائية يوم الإثنين في الشارع، دون أن يتم التكفل بنقلهم، ونابوا هم عن حافلات النقل المدرسي في إرجاع أبنائهم، لهذا فقد اعتصموا أمام ابتدائية القرية ومنعوا أبناءهم بالالتحاق بكل المؤسسات التربوية، وطالبوا بحضور رئيس البلدية لحل إشكالية نقل تلاميذ القرية المعنيين بالدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية والذي يزيد عددهم عن 100 تلميذ.

من جهة أخرى، كشف رئيس بلدية تغزوت بلقاسم عوادي للشروق، أن مصالحه لم تتخل عن نقل تلاميذ قرية باقوزة إلى متوسطات وثانوية المدينة، وأن الأمر وما فيه إلغاء نقل التلاميذ بين الفترة الصباحية والمسائية، عقب فتح كل المؤسسات التربوية لنصف داخليات فيها، حيث رفض أولياء تلاميذ قرية باقوزة إبقاء أبنائهم بين الفترتين، كما أكد ذات المسؤول أن أبواب الحوار مفتوحة مع أولياء التلاميذ، وتم دعوة رئيس جمعية أولياء التلاميذ للتشاور وإيجاد حل عاجل، لأن الأمر يتعلق بمستقبل تلاميذ.

وعن عدم نقل التلاميذ مساء الإثنين أوضح رئيس بلدية تغزوت، أن السائق المكلف بالنقل المدرسي رفض إرجاع تلاميذ القرية بعد أن دخل في مناوشات كلامية معهم، وعندما أعلم رئيس البلدية أرسل سائقا آخر والحافلة لكن وجد التلاميذ قد رجعوا لبيوتهم.