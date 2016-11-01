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خامنئي: سننتقم من أمريكا إذا انتهكت الاتفاق النووي
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأربعاء، إن تمديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران لمدة عشر سنوات أخرى ينتهك الاتفاق النووي، محذراً من أن طهران ستتخذ رداً انتقامياً إذا أقرت العقوبات.
وحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، قال خامنئي مخاطباً حشداً من أعضاء الحرس الثوري وفقاً للموقع الإلكتروني للزعيم الأعلى: "الحكومة الأمريكية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في العديد من المناسبات".
وأضاف "أحدثها عندما مددت العقوبات لعشر سنوات أخرى وإذا حدث ذلك فإنه بالتأكيد سيمثل انتهاكاً للاتفاق النووي وسترد الجمهورية الإسلامية على ذلك بالتأكيد".
وأيد مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر قانوناً لتمديد العقوبات الأمريكية على إيران لعشر سنوات أخرى. ويحتاج التشريع لموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
الجزائري - الجزائر هبة من الله شكرا يا الله2016/11/23 على 16:181
يا سبحان الله سخايلتوا مات المهم هذا الخامنئي او سليمان تاع سعودية وجهان لعملة واحدة وتلك العملة هي الصهيونية العالمية التي ترغب بتسويد صورة الاسلام لكن الله لكم بالمرصاد لهذا تتناوش السعودية و ايران هما ليلان لاسرائيل ولكن ايران اقل من السعويدية على الاقل تساعد حماس تدريبيا و قليلا بالسلاح