قال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حماني محمد الصغير، إن أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية الولائية يطالبون برفع العلاوات التي يحصلون عليها مقابل الأعمال التي يقومون بها، ومقابل احتساب مسارهم المهني.
أكد النائب في سؤال إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أعضاء دواوين المجالس الولائية ورؤساءها يؤدون العديد من المهام المسندة إليهم بمقتضى نصوص قانونية واضحة وصادرة في الجريدة الرسمية، حيث يتقاضون تعويضات تتراوح ما بين 1500 دج و2500 دج، لم تتغير منذ 26 سنة رغم تغير العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بشبكة الأجور والمنح والتعويضات التي عرفت زيادات معتبرة خلال السنوات الأخيرة، ورغم أنه تم رفع المنح والعلاوات لفائدة المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 13/91 المؤرخ في 25 فيفري 2013، الذي أقرت المادة رقم 5 منه علاوات وتعويضات للمجالس الشعبية والولائية تتراوح ما بين 90 ألفا و160 ألف دج، دون الإشارة إلى عمال أو إطارات الدواوين الولائية الذين يسهرون على تنظيم دورات المجالس الولائية وتحضير كافة نشاطاتها وتنسيق كل الأعمال المتعلقة بالديوان.
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يحصلون على تعويضات تتراوح بين 1500 و2500 دينار
أعضاء ورؤساء دواوين المجالس الولائية يطالبون برفع قيمة العلاوات
ب. حسينة
قال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حماني محمد الصغير، إن أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية الولائية يطالبون برفع العلاوات التي يحصلون عليها مقابل الأعمال التي يقومون بها، ومقابل احتساب مسارهم المهني.
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أكد النائب في سؤال إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أعضاء دواوين المجالس الولائية ورؤساءها يؤدون العديد من المهام المسندة إليهم بمقتضى نصوص قانونية واضحة وصادرة في الجريدة الرسمية، حيث يتقاضون تعويضات تتراوح ما بين 1500 دج و2500 دج، لم تتغير منذ 26 سنة رغم تغير العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بشبكة الأجور والمنح والتعويضات التي عرفت زيادات معتبرة خلال السنوات الأخيرة، ورغم أنه تم رفع المنح والعلاوات لفائدة المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 13/91 المؤرخ في 25 فيفري 2013، الذي أقرت المادة رقم 5 منه علاوات وتعويضات للمجالس الشعبية والولائية تتراوح ما بين 90 ألفا و160 ألف دج، دون الإشارة إلى عمال أو إطارات الدواوين الولائية الذين يسهرون على تنظيم دورات المجالس الولائية وتحضير كافة نشاطاتها وتنسيق كل الأعمال المتعلقة بالديوان.