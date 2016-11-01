تواطأ موظفان بمصلحة الحالة المدنية لبلدية برج الكيفان، في جريمة تزوير شهادة ميلاد، تخص فتاة تبلغ من العمر 25 سنة، هذه الأخيرة تقدمت بطلب لجارها، وهو أحد المتهمين، من أجل مساعدتها في الحصول على شهادة ميلاد جديدة، من دون أن يظهر على هامشها عبارة مطلّقة، حتى تتمكن من الزواج مرة ثانية، حيث قام المتهم بمساعدة زميلته، وهي عون مكتب بمصلحة الحالة المدنية البيومترية، بإسقاط عبارة "مطلقة" من السجلات الخاصة بشهادات الميلاد، ومحوها باستعمال ماسح.
المتهمون الثلاثة مثلوا الأربعاء، أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، من أجل مواجهة تهم التزوير في محرر رسمي أثناء تأدية الوظيفة، بالتغيير في السجلات بعد إتمامها أو قفلها، والمشاركة في التزوير، بعد أن تم تحريك الدعوى العمومية ضدهم من قبل نيابة محكمة الحراش، بناء على شكوى قضائية تقدمت بها بلدية برج الكيفان، بعد اكتشاف عملية التزوير الحاصل في السجل من طرف موظفة أخرى، وقدمت تقريرا عن ذلك إلى رئيس المصلحة، ومن ثم إيداع شكوى ضد المتهمين، كما كشف التحقيق الذي أجرته محكمة الحراش أن المعنية فسخت عقد زواجها من دون دخول بعمر 16 سنة، بموجب حكم قضائي صادر سنة 2008، ولتتمكن من الزواج ثانية من دون اكتشاف أمر طلاقها الأول، قصدت والدتها جارهم الذي يعمل موظفا بذات البلدية، واستفسرت منه حول كيفية التخلص من عبارة "مطلقة" بشهادة الميلاد، حيث قام هو بتولي المهمة، وطلب من زميلته مساعدته، وهو ما قامت به، حيث تمكنت المتهمة من تحرير عقد زواج ثان باستعمال شهادة الميلاد المزورة.
وبعد مناقشة الوقائع، قررت محكمة الجنايات إدانة الموظفين بعقوبات تراوحت ما بين 7 و5 سنوات سجنا نافذا، فيما استفادت المعنية من حكم البراءة.
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موظفان ببلدية برج الكيفان يزوران شهادة ميلاد مطلّقة لتتزوج ثانية
مريم. ز
تواطأ موظفان بمصلحة الحالة المدنية لبلدية برج الكيفان، في جريمة تزوير شهادة ميلاد، تخص فتاة تبلغ من العمر 25 سنة، هذه الأخيرة تقدمت بطلب لجارها، وهو أحد المتهمين، من أجل مساعدتها في الحصول على شهادة ميلاد جديدة، من دون أن يظهر على هامشها عبارة مطلّقة، حتى تتمكن من الزواج مرة ثانية، حيث قام المتهم بمساعدة زميلته، وهي عون مكتب بمصلحة الحالة المدنية البيومترية، بإسقاط عبارة "مطلقة" من السجلات الخاصة بشهادات الميلاد، ومحوها باستعمال ماسح.
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المتهمون الثلاثة مثلوا الأربعاء، أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، من أجل مواجهة تهم التزوير في محرر رسمي أثناء تأدية الوظيفة، بالتغيير في السجلات بعد إتمامها أو قفلها، والمشاركة في التزوير، بعد أن تم تحريك الدعوى العمومية ضدهم من قبل نيابة محكمة الحراش، بناء على شكوى قضائية تقدمت بها بلدية برج الكيفان، بعد اكتشاف عملية التزوير الحاصل في السجل من طرف موظفة أخرى، وقدمت تقريرا عن ذلك إلى رئيس المصلحة، ومن ثم إيداع شكوى ضد المتهمين، كما كشف التحقيق الذي أجرته محكمة الحراش أن المعنية فسخت عقد زواجها من دون دخول بعمر 16 سنة، بموجب حكم قضائي صادر سنة 2008، ولتتمكن من الزواج ثانية من دون اكتشاف أمر طلاقها الأول، قصدت والدتها جارهم الذي يعمل موظفا بذات البلدية، واستفسرت منه حول كيفية التخلص من عبارة "مطلقة" بشهادة الميلاد، حيث قام هو بتولي المهمة، وطلب من زميلته مساعدته، وهو ما قامت به، حيث تمكنت المتهمة من تحرير عقد زواج ثان باستعمال شهادة الميلاد المزورة.
وبعد مناقشة الوقائع، قررت محكمة الجنايات إدانة الموظفين بعقوبات تراوحت ما بين 7 و5 سنوات سجنا نافذا، فيما استفادت المعنية من حكم البراءة.