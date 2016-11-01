عمادة الطب وصفت "الدواء" بالغش ورئيس أخلاقيات مهنة الصيادلة يحذّر "دواء" السكري نفد من كل الصيدليات وسط لهفة غير مسبوقة

تواصل لليوم الرابع على التوالي، تهافت مرضى السكري، وأهلهم على مختلف الصيدليات التي سوّقت المكمل الغذائي لصاحبه الباحث توفيق زعيبط، حيث وصل التهافت إلى درجة الزحام والتعارك في عاصمة الشرق الجزائري، كما تم تحطيم واجهة صيدلية في قلب بلدية الخروب زوال الثلاثاء، بعد أن شكّك المرضى في بيع صاحبها للمركب الغذائي تحت الطاولة فثارت ثائرتهم، خاصة أن غالبيتهم جاءوا من أماكن بعيدة، بحكم أن حصة الأسد في تسويق أكبر كمية منه كانت في عاصمة الشرق الجزائري، بسبب تواجد أحد أكبر موزعي وصانعي هذا المكمّل الغذائي في المنطقة الصناعية بقسنطينة.

اعترف عدد من الصيادلة بدرجة لهفة المواطنين والمرضى بالخصوص، ومن المرضى من اشترى أكثر من عشر علب، دفعة واحدة، برغم غلاء هذا المكمّل الغذائي وغياب التعويض بالنسبة لمن يشتريه حيث بلغ سعره 1760 دج، وفي الوقت الذي اختلفت فيه آراء الصيادلة وحتى الأطباء المختصين حول هذا المكمّل الغذائي، وشكّكوا في طريقة تسويقه، قال الدكتور كمال بغلول رئيس أخلاقيات مهنة الصيدلة في قسنطينة للشروق ، بأن الصيدلي والمريض عليهم أن يركّزوا على أن هذا المنتوج مجرد مكمل غذائي، وليس دواء تماما، كما اعترف بذلك صاحبه الباحث توفيق زعيبط، وقال بأنه قدم نصيحة مركّزة لكل الصيادلة الذين سألوه عن هذا المكمّل الغذائي بالقول: "أنتم مؤهلون ولكم ضمير ومسؤولية قانونية في التعامل مع المرضى ويمكن لكل واحد الحكم على هذا المنتوج".

وأشار المتحدث إلى أنه في المكملات الغذائية المستوردة من الخارج والمعترف بها، يتمّ وضع مكونات المحلول أو الأقراص بدقة وبنسب مئوية، عكس ما هو موجود في هذا المكمل المسمى آر.آش.بي، حيث لا يوجد على غلاف المكمل الغذائي أي شيء مفيد لمتعاطيه، مما يجعله ناقصا على حد تعبير الدكتور بغلول، وهو ما جعله يتساءل عن رخصة وزارة التجارة الضرورية في تسويق مثل هذه المكمّلات والغائبة حسب الصيادلة، وطلب توضيحا من الوزارة المعنية، وذكّر الدكتور بحادثة وقعت منذ أشهر عندما تم تحويل عدد من الصيادلة على العدالة، ومنهم من تمّت مقاضاته والحكم عليه بعد تسويق مكمّل غذائي معروف في العالم وهو عبارة عن فيتامينات والمسمى أومنيفيت، وأصرّ على أن لا يتخلى المرضى عن الأدوية التي تقدّم لهم من طرف الأطباء المختصين في مرض السكري.

أما الدكتور محمد بقاط بركاني عميد الأطباء الجزائريين فوصف لـ"الشروق" هذا المركب الغذائي بالغش الصريح، في حق المريض، وتساءل كيف يتم في البداية الحديث عن دواء، ثم يتم تحويله إلى مركب غذائي، وحذّر المرضى من تعاطيهم له، وقال بأن أي مريض يستغني عن الدواء، الذي يعطيه الطبيب المختص، وتتدهور حالته لن يستقبله أي مستشفى، وطلب من الصيادلة بأن لا يبيعوا هذا المكمّل الغذائي، لأن الطبيب هو الوحيد الذي يعطي الدواء بالنسبة للأمراض المُزمنة، ولا يمكن تعاطيه إلا بوصفة صحية، وليس باجتهاد من المريض أو من أهله، يحدث هذا وسط هجوم كاسح في سابقة لدى الصيدليات من مواطنين ومهاجرين حطّوا رحالهم في الأيام الثلاثة الأخيرة بقسنطينة طلبا لهذا المكمل الغذائي.