مستخدمو قطاع المالية يهددون بالإضراب يوم 30 نوفمبر

date 2016/11/23 views 448 comments 0
author-picture

icon-writer نسرين برغل

توعدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في إضراب مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك في حالة رفض الوزارة لفتح باب الحوار والتشاور حول مطالب العمال المرفوعة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وطالبت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السنابات"، وزارة المالية، بالأخذ بجدية انشغالاتهم ومطالب العمال المرفوعة والمتعلقة بإتمام المعدل المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي مع الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويته..

 

وحسبما أكده الأمين العام المكلف بالإعلام في النقابة لـ "الشروق"، فإنه رغم الشكاوى والمراسلات العديدة التي تقدمت بها الاتحادية إلى الوزارة الوصية من أجل إيجاد الحلول لأرضية مطالبها، إلا أنها انتهجت معهم سياسة الهروب إلى الأمام وأصرّت على غلق قنوات الحوار.

icon-tags
  • print