مستخدمو قطاع المالية يهددون بالإضراب يوم 30 نوفمبر

توعدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في إضراب مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك في حالة رفض الوزارة لفتح باب الحوار والتشاور حول مطالب العمال المرفوعة.

وطالبت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السنابات"، وزارة المالية، بالأخذ بجدية انشغالاتهم ومطالب العمال المرفوعة والمتعلقة بإتمام المعدل المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي مع الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويته..

وحسبما أكده الأمين العام المكلف بالإعلام في النقابة لـ "الشروق"، فإنه رغم الشكاوى والمراسلات العديدة التي تقدمت بها الاتحادية إلى الوزارة الوصية من أجل إيجاد الحلول لأرضية مطالبها، إلا أنها انتهجت معهم سياسة الهروب إلى الأمام وأصرّت على غلق قنوات الحوار.