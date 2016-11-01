مغاوير البحرية في مناورات "مرجان 2016" بتونس

يشارك الجيش الوطني الشعبي ممثلا في القوات البحرية، في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري التونسي لسنة 2016، في التمرين البحري المشترك "مرجان 2016" بميناء بنزرت بتونس..

وتشارك القوات البحرية الجزائرية في هذا التمرين حسب بيان وزارة الدفاع الوطني بإقحام أفراد من مغاوير البحرية والغراب قاذف الصواريخ "القرش" رقم المتن 353، بالإضافة إلى طائرة للمراقبة البحرية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالجزائر.

علما أنه ولأول مرة في إطار هذا التمرين، سيقام مركز عمليات بحري مشترك بتونس، يضم ضباطا من البلدين من أجل الإدارة المشتركة للتمرين، بهدف تحفيز قدرات البلدين على العمل معا والرد، إذا تطلب الأمر على حالة طوارئ ناتجة عن وجود تهديد أو خطر بإمكانه المساس بالأمن البحري في المنطقة الحدودية للبلدين، وسيتم خلال التمرين تنفيذ مناورات تكتيكية في البحر، عمليات المنع البحري "M.I.O"، وكذا عمليات البحث والإنقاذ في البحر.