الأول من نوعه بولايات الشرق سطيف تستفيد من أول موقف للحافلات مجهز بالإنترنت

تم بسطيف، الأربعاء، تدشين أول موقف ذكي للحافلات مجهز بأحدث التقنيات الالكترونية في مقدمتها الانترنيت التي ستكون تحت تصرف المواطنين الذين ينتظرون وصول الحافلة.

الموقف الذكي اختير له المكان المحاذي لملعب قصاب المعروف بحركة نشيطة للحافلات، وقد تم إنجازه من طرف شركة "أدي ديسبلاي" في إطار شراكة مع بلدية سطيف ويدخل ضمن مخطط المدينة الذكية الذي يمتد إلى غاية سنة 2019، وحسب أورزدين عبد الرؤوف مدير التسويق بالشركة المكلفة بالمشروع فإن الموقف يُعد الأول من نوعه في شرق البلاد، والهدف منه تفعيل الوقت الذي يقضيه المواطن عند انتظار الحافلة والذي يمكنه الاستفادة من خدمة الانترنيت وتصفح مختلف المواقع مجانا.

الموقف مجهز أيضا بلوحات الكترونية يمكن استغلالها في بث مباشر لمختلف النشاطات وإعلانات البلدية وكافة المصالح الأمنية وبالتالي يسمح بخلق فضاء اتصال بين الإدارة والمواطن، وهي في نفس الوقت لوحات إشهارية توضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين ويمكن التحكم فيها عن بعد. كما يضم الموقف كشكا صغيرا من شأنه أن يقدم مختلف الخدمات. ومن المنتظر أن يمتد المشروع إلى مختلف الولايات الكبرى في خطوة أولية على أن يعمم مستقبلا على العديد من المناطق عبر الوطن.