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الضحية تم تقييده وصعقه بالكهرباء
امرأة تعذّب سائق "كلونديستان" بغرض السرقة في البليدة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، الأربعاء، بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق سيدة تبلغ من العمر 48 سنة، تورطت في عملية احتجاز شخص وتعذيبه والجرح العمدي بسلاح أبيض والسرقة والتي راح ضحيتها شاب يبلغ 23 سنة يعمل سائق سيارة أجرة غير شرعي.
هذا الأخير نجا من الموت بأعجوبة وفرّ نحو فرقة الدرك الوطني بوادي جر الواقعة غرب ولاية البليدة، حيث قدم بلاغا بالواقعة، مصرحا أن المشتكى منها دبرت له خطة بغرض سرقة سيارته والمال الذي كان بحوزته، لتصرفه في شراء المشروبات الكحولية بعدما استدرجته إلى منزلها حيث اتصلت به وأوهمته أنها ترغب في أن ينقلها نحو ولاية تيبازة ،وبمجرد وصوله المنزل على متن سيارته من نوع ماروتي وجد نفسه محاصرا بشلة منحرفين بينهم رجلان وفتاة قاصر حيث تعرض للتعذيب وذلك بتكبيله بسلك كهربائي وغلق فمه بقطعة قماش وصعقه بالتيار الكهربائي.
ماتسبب له بجروح بليغة وحروق من الدرجة الثانية على مستوى القدمين وكدمات بمختلف أنحاء جسمه، ومن ثمة أخذوا سيارته واستولوا على مبلغ 300 ألف دينار، كان داخل السيارة وعادوا مساء في حالة سكر حاملين قارورات الخمر في حين حاول الضحية الفرار من المكان الذي احتجز فيه غير انه تعرض لمحاولة دهس في الطريق العام من قبل المشتبه فيهم، في حين مكنت تحريات رجال الدرك من تحديد هوية المتورطين وتقديمهم أمام العدالة حيث صدرت في حق اثنين منهما أحكام بالسجن تترواح بين 3و5 سنوات. وإحالة المتهمة القاصر على محكمة الأحداث.
يا جزاير - راه طاب القلب2016/11/23 على 22:311
الاعدام هو الحل