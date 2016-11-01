قتل ما لا يقل عن 40 شخصا الخميس 24 نوفمبر، وأصيب آخرون جراء انهيار في محطة توليد للكهرباء في مقاطعة جيانغشي بالصين.
وبحسب وكالة أنباء المحلية، فإن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى جراء انهيار في برج للتبريد قيد الإنشاء في محطة توليد الكهرباء .
وهرعت سيارات الإنقاذ إلى مكان الحادث لإنقاذ ونقل المصابين، إذ لا يزال الكثير من العاملين تحت الأنقاض، فيما يتم التحقيق حاليا في ملابسات الحادث.
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عشرات القتلى إثر انهيار في محطة توليد كهرباء بالصين
وكالات
قتل ما لا يقل عن 40 شخصا الخميس 24 نوفمبر، وأصيب آخرون جراء انهيار في محطة توليد للكهرباء في مقاطعة جيانغشي بالصين.
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وبحسب وكالة أنباء المحلية، فإن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى جراء انهيار في برج للتبريد قيد الإنشاء في محطة توليد الكهرباء .
وهرعت سيارات الإنقاذ إلى مكان الحادث لإنقاذ ونقل المصابين، إذ لا يزال الكثير من العاملين تحت الأنقاض، فيما يتم التحقيق حاليا في ملابسات الحادث.