عشرات القتلى إثر انهيار في محطة توليد كهرباء بالصين

date 2016/11/24 views 319 comments 0
author-picture

icon-writer وكالات

قتل ما لا يقل عن 40 شخصا الخميس 24 نوفمبر، وأصيب آخرون جراء انهيار في محطة توليد للكهرباء في مقاطعة جيانغشي بالصين.

icon-links تغطيات ذات صلة

وبحسب وكالة أنباء المحلية، فإن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى جراء انهيار في برج للتبريد قيد الإنشاء في محطة توليد الكهرباء  .

وهرعت سيارات الإنقاذ إلى مكان الحادث لإنقاذ ونقل المصابين، إذ لا يزال الكثير من العاملين تحت الأنقاض، فيما يتم التحقيق حاليا في ملابسات الحادث.

icon-tags
  • print