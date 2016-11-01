الوالي أعطى أوامر بالعمل ليلا نهارا لإعادة تهيئته انهيار طريق بوسط مدينة تقرت كاد يعيد سيناريو بن عكنون

شهد الطريق الرئيسي بقلب مدينة تقرت بمفترق الطرق بشارع الكويت، ليلة الثلاثاء،انهيارا وتشققات لحسن الحظ لم تسجل فيه خسائر مادية أو بشرية لانعدام الحركة خلال الفترة الليلية، حيث سارعت السلطات الولائية والأمنية إلى غلق جزء من هذا الطريق تمهيدا لإصلاحه وإعادة فتحه أمام حركة المرور باعتباره طريقا حيويا يربط العديد من الطرقات.

وأعطى الوالي المنتدب أوامر إلى الجهات المعنية كمصالح الموارد المائية والأشغال العمومية بالعمل دون انقطاع إلى غاية إعادة فتحه مع فتح تحقيق في هذه القضية.

وشكّل انهيار الطريق الكثير من السخرية والتأسف لدى المواطنين بعد أيام فقط من كارثة بن عكنون التي ابتلعت 5 سيارات، بالإضافة إلى أن هذا الطريق لم يمر على وضعه في حيّز الخدمة سوى 4 أشهر بعد تجديده وأشغال إعادة قناة الصرف الصحي التي كلفت خزينة الدولة الملايير.

يذكر أن العديد من الطرقات بتقرت الكبرى وخاصة داخل الأحياء تشهد العشرات من الانهيارات من حين إلى آخر تتسبب في خسائر مادية في المركبات وانفجار قنوات المياه.