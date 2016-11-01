مقتل اثنين وإصابة 16 في انفجار جنوب تركيا

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن محمود دمرداش حاكم ولاية أضنة جنوب تركيا قوله، إن الانفجار الذي هز مبنى الحاكم، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الحادث وقع نتيجة انفجار مركبة كانت متوقفة في ساحة انتظار أمام المبنى.

وأضاف دمرداش للأناضول: "نعتقد أن العملية نفذتها امرأة".

من جهتها، ذكرت قناة "إن تي في" الإخبارية، إن دوي الانفجار "سمع على بعد عشرة كيلومترات"، مشيرة إلى خمسة جرحى هم في "حالة حرجة جداً".

واشتعل عدد من الآليات المتوقفة بالقرب من السيارة التي تم تفجيرها وأرسلت فرق إطفاء إلى المكان، كما ذكرت القناة نفسها التي عرضت لقطات لعمود من الدخان الأسود فوق المبنى.

وتحدث وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك النائب عن أضنة أيضاً، على حسابه على موقع تويتر عن "هجوم إرهابي". وقال "سنكافح الإرهاب حتى النهاية".

ويأتي هذا الانفجار بينما تهز تركيا هذه السنة سلسلة اعتداءات مرتبطة بحركة التمرد الكردية أو بالجهاديين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسىلامية (داعش)، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

ولا تقع أضنة في المنطقة ذات الغالبية الكردية من تركيا التي تشهد استئنافاً للمعارك بين قوات الأمن التركية وانفصاليي حزب العمال الكردستاني.