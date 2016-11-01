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كسبت الأصوات لكنها خسرت الانتخابات
كلينتون تتفوق على ترامب بمليوني صوت
حصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 8 نوفمبر، على مليوني صوت أكثر من منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بفضل أصوات كبار الناخبين، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، الخميس.
لكن هذا التقدم بفارق 1.5 نقطة مئوية للمرشحة الديمقراطية لا يغير شيئاً في نتيجة الانتخابات، حسب ما أوضح خبراء "كوك بوليتيكال ريبورت".
وحصل ترامب على أصوات 290 من كبار الناخبين مقابل 232 لكلينتون التي أقرت بهزيمتها. ويفترض أن يحصل الفائز على أصوات 270 من كبار الناخبين من أصل 538 للوصول إلى البيت الأبيض.
وبحسب آخر المعطيات التي جمعتها "كوك بوليتيكال ريبوت"، حصلت كلينتون على 64227373 صوتاً في مقابل 62212752 لترامب.
وهذه المرة الثانية في القرن الحادي والعشرين التي يحصل فيها مرشح ديمقراطي على أكبر عدد من أصوات الناخبين لكنه يخسر في الانتخابات.
ففي العام 2000، خسر نائب الرئيس آل غور في مواجهة الرئيس جورج دبليو. بوش رغم أنه كان يتجاوزه بـ554 ألف صوت.
وفي الولايات المتحدة المرشح الفائز هو من يحصل على أصوات كبار الناخبين في كل ولاية.
Mohamed - Paris2016/11/24 على 10:221
on s'en fout هدا لا يهمون les deux قالو مصلحة امريك فوق كل , يبق المخطط هو هو اللمهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه) قيل (وما الرويبضه؟) قال: (الرجل التافه السفيه يتكلم فى أمر العامة)
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