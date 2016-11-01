مقتل ثلاثة جنود أتراك في غارة لقوات النظام السوري

قال الجيش التركي، الخميس، إن ضربة جوية يعتقد أن قوات النظام السوري نفذتها أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة عشرة آخرين أحدهم في حالة خطيرة، أثناء ليل الأربعاء.

وقال الجيش في بيان، إن الهجوم وقع نحو الساعة 03:30 صباحاً (00:30 بتوقيت غرينتش) خلال الحملة التي تنفذها بعض قوى المعارضة السورية بدعم من تركيا في شمال سوريا. وأضاف أنه تم إجلاء الجرحى سريعاً من المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أن جنوداً أتراكاً قتلوا على يد القوات الحكومية السورية خلال عملية "درع الفرات" التي بدأت في 24 أوت.

وتهدف العملية لإبعاد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية عن الجانب السوري من الحدود التركية. وتقدمت الحملة إلى موقع قريب من مدينة الباب التي يسيطر عليها المتشددون.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت مصادر أمنية وطبية في تركيا، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم لتنظيم "داعش" في منطقة الباب السورية.

وأضافت المصادر، أن الجنود المصابين نقلوا إلى مستشفيات في إقليمي كلس وغازي عنتاب الحدوديين عقب الهجوم.