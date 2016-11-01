أكثر من نصف مليون مشاهدة لشارة المسلسل على "يوتوب".. هل يكون المسلسل التركي "إليف" بوابة كنزة مرسلي إلى التمثيل؟

لا يختلف اثنان، أن شارة المسلسل التركي "إليف"، الذي تبثه قناة "الشروق TV" باللهجة الجزائرية، حققت خصوصية وشهرة للعمل حتى قبل بداية عرضه.. كيف لا، والشارة التي تؤديها "باربي الأكاديمية" كنزة مرسلي بات الجمهور يحفظها عن ظهر قلب، وتعدت مشاهدتها على "يوتوب" النصف مليون متابعة.

فتح أداء الفنانة كنزة مرسلي لجنيريك مسلسل "إليف" مؤخرا، المجال للتكهن بوجود مشاريع تمثيل تحت يدها، خاصة بعد تصريح سابق لمرسلي تقول فيه لـ"الشروق" أنها ليست ضد فكرة التمثيل، وبأنها سعيدة بغناء شارة "إليف" بعد ما وجدتها فكرة جديدة ومبتكرة.. كنزة مرسلي التي تبقى مـن أنشط الفنانات عـلى مـواقع التواصل الاجتماعي، لم تخف سعادتها بالأصداء القوية التي تلقتها بعد أدائها لأغنية "اصبر يا قلبي" ما قـد يشجعها عـلى خـوض تجربة التمثيل مستقبلا كما تقول. قبل أن تضيف: "وقعت فـي غرام الأغنية بمجرد أن قرأت كلماتها التي كتبها مؤلف يدعى خالد، على لحن تركي، شعرت فـيها بكمية شجن وحزن يستفزان أي فـنانـة لتؤديها، وبحكم أني أميل إلـى الأغـنية الشرقـية القريبة مـن الموسيقى التركية وافقت على التجربة دون تردد".

جديد كنزة الآخر، هو قرب سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إلى مدينة نيويورك،أين ستستلم جائزة الـ BAMAالعالمية ولقب الفنانة الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط، حيث ستغني كنزة "لايف" في الحفل الذي سيقام على واحد من أكبر مسارح نيويورك وهو مسرح (Master Theater) .

في ذات السياق، نشرت كنزة قبل يومين، صورة لها مع السفيرة الأمريكية بالجزائر "جوان بولاشيك"، وعندما سألتها "الشروق" عن سر تلك الصورة، أخبرتنا بأنها تلقت دعوة خاصة من السفيرة الأمريكية للتعارف، لافتة أنها لقيت ترحيبا كبيرا من العاملين في السفارة، بعد ما قامت "بولاشيك" بتعريفها على جميع الطاقم العامل بالسفارة الذين باركوا لها الجائزة وتمنوا لها رحلة موفقة إلى نيويورك.