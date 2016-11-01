لماذا أقامت اليابان نقطة تفتيش على الحدود بين موريتانيا ومالي؟

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الخميس، أن اليابان أقامت نقطة حدودية للتفتيش مختصة بمنع المهاجرين غير الشرعيين من التدفق من مالي إلى موريتانيا.

وجرى تدشين النقطة، اليوم (الخميس)، بالتعاون بين اليابان ومنظمة الهجرة الدولية، وتقع نقطة التفتيش الحدودية الجديدة في مدينة فصالة الموريتانية الحدودية مع مالي.

وقال السفير الياباني في نواكشوط جون يوشيدا، إن هذه النقطة، ستمكن من تعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب في موريتانيا.

وأضاف يوشيدا، في مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط، إن بلاده تدعم جهود موريتانيا بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في مجالات متعددة ذكر منها، تسيير الحدود، والعون الإنساني والعون الغذائي للسكان الموريتانيين الأكثر هشاشة، ومعالجة مشكل اللاجئين الماليين.

وأشار إلى أن حكومة بلاده قررت تقديم 9.4 مليون دولار لهذا العام، وقد وصل المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات إلى 53.3 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية.