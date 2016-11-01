بوطرفة في طهران لـ"ضمان" تطبيق "اتفاق الجزائر"

قال مصدر في قطاع الطاقة، الخميس، إن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة سيلتقي بنظيره الإيراني حميد تشيتشيان في طهران، السبت، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي يعقد في الثلاثين من نوفمبر في فيينا، لمناقشة تنفيذ تخفيض في إنتاج النفط جرى الاتفاق عليه في سبتمبر بالجزائر، وقال المصدر "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تطبيق اتفاق الجزائر".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر بوزارة الطاقة تأكيده على زيارة بوطرفة لطهران قائلا "إنها ستتضمن مناقشات بخصوص كيفية التوصل إلى توافق بين أعضاء أوبك خلال اجتماعهم في الثلاثين من نوفمبر".