بوطرفة في طهران لـ"ضمان" تطبيق "اتفاق الجزائر"

date 2016/11/24 views 786 comments 0
author-picture

icon-writer رويترز

قال مصدر في قطاع الطاقة، الخميس، إن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة سيلتقي بنظيره الإيراني حميد تشيتشيان في طهران، السبت، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي يعقد في الثلاثين من نوفمبر في فيينا، لمناقشة تنفيذ تخفيض في إنتاج النفط جرى الاتفاق عليه في سبتمبر بالجزائر، وقال المصدر "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تطبيق اتفاق الجزائر".

icon-links تغطيات ذات صلة

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر بوزارة الطاقة تأكيده على زيارة بوطرفة لطهران قائلا "إنها ستتضمن مناقشات بخصوص كيفية التوصل إلى توافق بين أعضاء أوبك خلال اجتماعهم في الثلاثين من نوفمبر".

icon-tags
  • print