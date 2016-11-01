رياح جنوبية غربية حالت دون وصول الأمطار إلى المناطق الوسطى أجواء متقلبة نهاية الأسبوع في انتظار اضطراب جوي الأحد المقبل

تتوقع آخر النماذج الرقمية للمناخ استمرار الأجواء المتقلبة طيلة نهاية الأسبوع الجاري مع عودة درجات الحرارة إلى معدلها الأصلي مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية على فترات تكون أكثر اعتبارا على وقع الرعود بالمناطق الشرقية للوطن في انتظار انخفاض الضغط الجوي من جديد السبت المقبل، سيعمل على تنشيط الرياح الشمالية وفق تيارات جنوبية جنوبية غربية تصل إلى 60 كلم/سا ممهدة لقدوم اضطراب جوي تدريجي انطلاقا من الغرب والوسط ليلة الأحد إلى الاثنين.

فبعدما عاشت المناطق الشمالية الغربية للوطن الأيام الماضية اضطرابا جويا نشيطا، تحول إلى جنوب أوروبا بفعل الرياح الجنوبية الغربية التي حالت دون وصوله إلى باقي مناطق الوطن وساهم في بلوغ كمية الأمطار المتساقطة من 1 إلى 17 ملم وصل ظهيرة أمس، إلى غاية المناطق الشرقية ثم ولاية بسكرة التي عرفت تساقط كميات معتبرة من الأمطار، كما سجلت الفترة اعتدالا في درجات الحرارة التي تراوحت ما بين 10 إلى 18 درجة بالسواحل وما بين 8 إلى 10 بالمناطق الداخلية، في حين يتوقع أن تبقى الأجواء غير مستقرة وغائمة على العموم بالشمال طيلة نهاية الأسبوع مع تساقط بعض الأمطار المحلية. أما الجنوب فستتخلله سحب كثيفة تشمل الجنوب الغربي تكون متبوعة ببعض الأمطار المحلية في انتظار انخفاض الضغط الجوي انطلاقا من المناطق الغربية يوم السبت تعمل على تنشيط رياح على المناطق الشمالية وفق تيارات جنوبية جنوبية غربية تتراوح شدتها ما بين 40 إلى 60 كلم/سا، معلنة عن قدوم اضطراب جوي تدريجيا من الغرب ليشمل الوسط ليلة الأحد إلى الاثنين على أن يمتد إلى باقي المناطق الشمالية والمرتفعات التي تقع قرب السواحل في اضطراب متوسط الفعالية يكون محملا ببعض الأمطار المحلية تدوم مدته يومين ليعود الاستقرار مجددا أواخر الثلاثاء المقبل.. والله أعلم.