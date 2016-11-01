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في خطة استفزازية تستهدف أعراف وقيم المجتمع الجزائري
فرنسا ترخص للزواج المثلي للجزائريين على أراضيها!
- العملية كانت غير ممكنة بسبب الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
أسقطت وزارة العدل الفرنسية مفعول الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الجزائر فيما يخص أعراف وشروط الزواج المختلط القاضية بالرجوع أيضا إلى قانون الأحوال الشخصي للبلد الأصلي، حيث رخصت بواسطة تعليمة إمكانية الزواج من نفس الجنس للجزائريين إذا رغبوا في ذلك على التراب الفرنسي.
في إجراء استفزازي ومريب لم يخل من نية فرنسية لاستهداف أعراف المجتمع الجزائري وتقاليده الإسلامية ونشر الانحلال الخلقي، رخصت وزارة العدل الفرنسية وأمرت حافظي الأختام والمحاكم بألا يعترضوا على تسجيل وتحرير عقود زواج من نفس الجنس (مثليين) يكون فيها طرف جزائري عكس ما كان سابقا، أين كان الإجراء لا يتم نظرا إلى الاتفاقيات الثنائية التي تنص على العودة إلى قانون الأحوال الشخصية.
وجاء هذا الاستفزاز الجديد من فرنسا، في رد لوزارة العدل الفرنسية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017، على مساءلة في مجلس الشيوخ مؤرخة في 9 جوان 2016، للسيناتور ريشارد يونغ.
وجاء في رد الوزارة الفرنسية أنه من الآن فصاعدا قد صار ممكنا إتمام زواج مع شخص من نفس الجنس ترجع أصوله إلى بلد كان في السابق مستثنى من هذا الإجراء، بناء على التعليمة الوزارية الفرنسية الصادرة في 1 أوت 2013.
وذكر رد وزارة العدل الفرنسية أن الزواج مع شخص أجنبي من نفس الجنس صار ممكنا لكل من الجزائر واللاووس وكمبوديا وسلوفينيا وكوسوفو وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والمغرب وبولونيا.
ودعت وزارة العدل الفرنسية حافظي الأختام وقضاة المحاكم إلى عدم الاعتراض منم الآن فصاعدا على هذا النوع من الزواج حين يكون فيه طرف من البلدان سالفة الذكر، أي الجزائر والمغرب وبقية البلدان، بمجرد أن تجتمع الشروط المطلوبة له.
SoloDZ2016/11/24 على 20:431
فرنسا حرة على ارضها وفي بلادها دير واش تحب وتسن القانون آلي تحب والذي هو يضرب قيم واعراف المجتمع الجزائري هم اولا الشواذ انفسهم حاشى قدركم وثانيا القوانين التي تحميهم حتى وان كانت مموهة لكننا نعرف انها موجودة ولا اريد ان اتحدث عن تشجيع هذه الظاهرة دك مشي كل حاجة فرانسا فرانسا ففرنسا تتمتع بالسيادة على نفسها وتعمل الي هي عايزاه اختارت العهر فلا احد يحاسبها وهذا ليس بجديد عنها فهل للجزائر كل السيادة كي تقوم بتنزيل العقوبات اللازمة من منطلق قيمنا ومبادئنا على رقم مئة وستة الذي غزا بلادنا بقوة ؟؟!!!
يا جزاير - راه طاب القلب2016/11/24 على 21:142
فرنسا ترخص للزواج المثلي للجزائريين على أراضيها!
لمذا الاستغراب و الذي يحصل في بلادنا اكثر
اصبحنا لا نفرق بين النساء و الرجال و زال الا حترام و الحشمه و التقدير وووو
بلقاسم - الجزائر2016/11/24 على 22:233
.......الشواذ والمتجنسون ...........لا يقاس عليهم..........لا دخل لنا في شئونهم.... (شذوذ جنسي)........
جزايري - جزاير2016/11/24 على 22:294
اللهم انصر الدولة الاسلامية