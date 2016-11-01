قال إن المعارضة تواجه معضلة كبيرة بسبب شرط 4 بالمئة بن فليس يمدد السوسبانس بشأن التشريعيات والرئاسيات

كشف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب مطلع جانفي المقبل، للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، وذلك بعد الانتهاء من سلسلة المشاورات داخل الحزب على المستوى المحلي.

وقال علي بن فليس، في حوار صحفي لمجلة "لوبوان أفريك"، إن أحزاب المعارضة تواجه معضلة كبيرة في الانتخابات المقبلة، بسبب ما جاء به قانون الانتخابات الجديد الذي يفرض نسبة من التوقيعات تقدر بـ4 بالمئة من أجل المشاركة في الاستحقاقات، وفي ظل بقاء بعض الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات على حالها على غرار الهيئة المكلفة بمراقبتها، معتبرا أن تطهير المجال الانتخابي متاح من خلال الاطلاع على تجارب الدول القريبة من الجزائر، خاصة ما تعلق بوضع هيئة مستقلة وذات سيادة تتكفل بكل العملية الانتخابية من التحضير إلى التنظيم والمراقبة، وهو مطلب تتمسك به المعارضة، على حد قوله.

وبخصوص الرئاسايات، تجنب المعني تقديم إجابة واضحة، واكتفى يقول: "جوابي سيكون سابقا لأوانه، لقد شاركت بالفعل في اثنين من الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل. اليوم، أنا في قيادة الحزب، وهذا الحزب الذي سيعود في الوقت المناسب لتحديد موقفه فيما يتعلق بهذه الانتخابات".