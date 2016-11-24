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المواطن وإرتفاع الأسعار

بريشة: أيوب
date 2016/11/24 | views 428 comments 1
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    dadi - الجزائر2016/11/24 على 19:43
    1

    احرقتونا يا ولاد فرنسا الله يحرقكم الرئيس مسكين مريض ما خليتوهش طرةنكيل الخباز النار في جيب المواطن البسيط سرقة او جلسات تخطوها باش تصفية حسابكم يا قاتلين وين تروحي من عند ربي العالمين يا جاهلين

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