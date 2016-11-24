المواطن وإرتفاع الأسعار

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احرقتونا يا ولاد فرنسا الله يحرقكم الرئيس مسكين مريض ما خليتوهش طرةنكيل الخباز النار في جيب المواطن البسيط سرقة او جلسات تخطوها باش تصفية حسابكم يا قاتلين وين تروحي من عند ربي العالمين يا جاهلين
dadi - الجزائر2016/11/24 على 19:431
احرقتونا يا ولاد فرنسا الله يحرقكم الرئيس مسكين مريض ما خليتوهش طرةنكيل الخباز النار في جيب المواطن البسيط سرقة او جلسات تخطوها باش تصفية حسابكم يا قاتلين وين تروحي من عند ربي العالمين يا جاهلين