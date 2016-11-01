قرّرت ماليزيا، توقيف تنظيمها لمرحلة من سباق السيارات الشهير "الفورميلا1" بداية من سنة 2018، وهي التي سعَت في سنوات ماضية ،لأجل جذب هذا السباق العالمي، الذي كان يدرّ على الدول التي تنظمه ملايين الدولارات، ولكن الحكومة الماليزية التي يقودها حاليا الدكتور نجيب تون عبد الرزاق، رأت بأن هذا السباق الذي تصرف عليه سنويا، قرابة الثمانين مليون دولار، لا يكاد يصبّ في صناديقها أكثر من خمسين مليون دولار، فرمت بالسباق جانبا، ووافقها الشعب الماليزي الذي كان أول من طالب باحتضان هذا السباق الباهر إعلاميا، ثم كان أول من ثمّن إجراء الحكومة بإلغائه.
هذا القرار وقع في بلد أشهر رجالاته هم المهندس مظفر شكور الذي كان أول من صعد إلى الفضاء، ومهاتير محمد، الذي وضع سكة البلاد الصحيحة على درب العلوم والتكنولوجيا، فتحولت ماليزيا من بلاد لا تمتلك قطرة نفط ولا ذرة من المعادن النفيسة، إلى بلد يصدر المعارف التي ينتجها علماؤه الذين درسوا في إحدى عشرة جامعة فقط، في كامل التراب الماليزي، ولا تجد الحكومة بعد هذا أي حرج في أن تعود لتلغي سباقا عالميا، رأت بأنه سيمنح لشعبها بعض الفسحة المعنوية والمالية، وأكثر من ذلك قررت معاقبة الذين راهنوا على احتضان ماليزيا "للفورميلا وان" وأخطأوا في حساباتهم.
في الجهة الأخرى التي تعنينا، أكد قانون المالية الجديد، على أن الدولة سـ"تفرمل" كل البرامج الرياضية تحت مسمى التجميد، والكل يعلم والحكومة أيضا تعلم بأنه إلغاء نهائي، فقد تم غلق ملف المركبات الرياضية التي وضع بعض أحجارها الأساسية رئيس الجمهورية منذ سنوات، مثل ملعبي سطيف وقسنطينة، وتم استثناء مدينة وهران التي ستحتضن بعد خمس سنوات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولا أحد قدّم لنا حسابا ولو تقريبيا، أو جدوى معنوية نظير احتضان مدينة وهران لهاته الألعاب التي صارت غالبية المدن الساحلية المتوسطية ترفض احتضانها وحتى المشاركة فيها، حيث ستصبّ الدولة ما لا يقل عن ملياري دولار في إنشاء مركبات رياضية وسياحية، قد لا تستفيد منها المدينة مستقبلا، كما حدث في البرازيل التي تقوم حاليا بمتابعة مسؤولين، بنوا ملاعب لاحتضان كأس العالم السابقة في كرة القدم، وصارت الآن مجرد أطلال.
والذين يراهنون على بعث الرياضة والسياحة والتجارة في عاصمة الغرب الجزائري، بعد كل هاته المصاريف بالعملة الصعبة، هم أنفسهم الذين راهنوا على إنعاش السياحة عندما احتضنت الجزائر في صيف 2001 المهرجان العالمي للشباب والطلبة، وراهنوا على إنعاش الثقافة، عندما احتضنت العاصمة وتلمسان وقسنطينة تظاهرات عواصم الثقافة العربية والإسلامية، فمرّت كل هاته التظاهرات، واحترقت الأموال والأعصاب، ولا أحد لمس صدق كلمة واحدة من هذه الوعود الآنية، ولا أحد كانت له الجرأة لتوقيف هاته الأخطاء على الأقل من باب التقشف، الذي تتحدث عنه البلاد، كما يحدث في بلاد كثيرة، وماليزيا مثال منها وليست وحدها.
الحكمة العالمية تدعو الإنسان لأن يركب ولو متأخرا ليصل ولو متأخرا، أحسن من ألا يركب إطلاقا، لكننا نصرّ على أن نتفرج على القطار، وهو يشق قلوبنا!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1مالٌ حلال
2عودة البومباردي!
3التقشف الحقيقي
Français English
الرأي
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
أبو بكر خالد سعد الله
الضعف في الرياضيات وفي اللغات: من المسؤول؟
رشيد ولد بوسيافة
نواب عن الشّعب أم الحكومة !؟
حبيب راشدين
"حق السلاطين" في أموال المحرومين
صالح عوض
لا بديل عن التصالح
سليم قلالة
بالفعل أنتم لها.. حقا!
محمد أرزقي فراد
قرية بونعمان... المجد المنسيّ في منطقة القبائل
جمال لعلامي
تويزة للنواب والوزراء!
الفيديو
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
طائرة من دون طيار تكشف خيانة زوجية!
التقشف الحقيقي
عبد الناصر
قرّرت ماليزيا، توقيف تنظيمها لمرحلة من سباق السيارات الشهير "الفورميلا1" بداية من سنة 2018، وهي التي سعَت في سنوات ماضية ،لأجل جذب هذا السباق العالمي، الذي كان يدرّ على الدول التي تنظمه ملايين الدولارات، ولكن الحكومة الماليزية التي يقودها حاليا الدكتور نجيب تون عبد الرزاق، رأت بأن هذا السباق الذي تصرف عليه سنويا، قرابة الثمانين مليون دولار، لا يكاد يصبّ في صناديقها أكثر من خمسين مليون دولار، فرمت بالسباق جانبا، ووافقها الشعب الماليزي الذي كان أول من طالب باحتضان هذا السباق الباهر إعلاميا، ثم كان أول من ثمّن إجراء الحكومة بإلغائه.
مقالات سابقة للكاتب
الجزائر تتفوق على فرنسا.. في الفرنسية!
لماذا لا نتعلّم من فنزويلا وإيران والسعودية؟
حليب "أبيض" ومناظر "سوداء"!
"الجميلات" و"الوحش"!
صينية سمك "مغربية" في الفرن!
هذا القرار وقع في بلد أشهر رجالاته هم المهندس مظفر شكور الذي كان أول من صعد إلى الفضاء، ومهاتير محمد، الذي وضع سكة البلاد الصحيحة على درب العلوم والتكنولوجيا، فتحولت ماليزيا من بلاد لا تمتلك قطرة نفط ولا ذرة من المعادن النفيسة، إلى بلد يصدر المعارف التي ينتجها علماؤه الذين درسوا في إحدى عشرة جامعة فقط، في كامل التراب الماليزي، ولا تجد الحكومة بعد هذا أي حرج في أن تعود لتلغي سباقا عالميا، رأت بأنه سيمنح لشعبها بعض الفسحة المعنوية والمالية، وأكثر من ذلك قررت معاقبة الذين راهنوا على احتضان ماليزيا "للفورميلا وان" وأخطأوا في حساباتهم.
في الجهة الأخرى التي تعنينا، أكد قانون المالية الجديد، على أن الدولة سـ"تفرمل" كل البرامج الرياضية تحت مسمى التجميد، والكل يعلم والحكومة أيضا تعلم بأنه إلغاء نهائي، فقد تم غلق ملف المركبات الرياضية التي وضع بعض أحجارها الأساسية رئيس الجمهورية منذ سنوات، مثل ملعبي سطيف وقسنطينة، وتم استثناء مدينة وهران التي ستحتضن بعد خمس سنوات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولا أحد قدّم لنا حسابا ولو تقريبيا، أو جدوى معنوية نظير احتضان مدينة وهران لهاته الألعاب التي صارت غالبية المدن الساحلية المتوسطية ترفض احتضانها وحتى المشاركة فيها، حيث ستصبّ الدولة ما لا يقل عن ملياري دولار في إنشاء مركبات رياضية وسياحية، قد لا تستفيد منها المدينة مستقبلا، كما حدث في البرازيل التي تقوم حاليا بمتابعة مسؤولين، بنوا ملاعب لاحتضان كأس العالم السابقة في كرة القدم، وصارت الآن مجرد أطلال.
والذين يراهنون على بعث الرياضة والسياحة والتجارة في عاصمة الغرب الجزائري، بعد كل هاته المصاريف بالعملة الصعبة، هم أنفسهم الذين راهنوا على إنعاش السياحة عندما احتضنت الجزائر في صيف 2001 المهرجان العالمي للشباب والطلبة، وراهنوا على إنعاش الثقافة، عندما احتضنت العاصمة وتلمسان وقسنطينة تظاهرات عواصم الثقافة العربية والإسلامية، فمرّت كل هاته التظاهرات، واحترقت الأموال والأعصاب، ولا أحد لمس صدق كلمة واحدة من هذه الوعود الآنية، ولا أحد كانت له الجرأة لتوقيف هاته الأخطاء على الأقل من باب التقشف، الذي تتحدث عنه البلاد، كما يحدث في بلاد كثيرة، وماليزيا مثال منها وليست وحدها.
الحكمة العالمية تدعو الإنسان لأن يركب ولو متأخرا ليصل ولو متأخرا، أحسن من ألا يركب إطلاقا، لكننا نصرّ على أن نتفرج على القطار، وهو يشق قلوبنا!