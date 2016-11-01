صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجّار، الخميس، بأن قطاعه عمل على تعزيز التكوينات في الترجمات الفورية في بعض الجامعات، ويتعلق الأمر بقسنطينة وعنابة وبشّار والعاصمة في مرحلة الماستر 2، حيث تم فتح 26 مشروعا للبحث في الترجمة تتكفل به فرق بحث على مستوى التعليم العالي.
وفي سياق آخر، تحدث حجّار عن جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تيسير مناقشة طلبة الدكتوراه أطروحاتهم في الآجال المعقولة. وفي رده على سؤال لنائب بمجلس الأمة، حول الصعوبات التي تعترض الطلبة الباحثين في مناقشة أطروحات الدكتوراه، من خلال إلزامهم بنشر مقال بإحدى المجلات الجامعية العلمية المتخصصة والمعتمدة، أوضح حجار أن الوزارة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التيسيرية الخاصة بطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم في الآجال المعقولة، أهمها حصول الطالب على وعد بالنشر، وهذا الأمر سيسمح له بمناقشة أطروحته، مضيفا، أن قطاعه قام باستحداث لجنة علمية وطنية تعنى بمرافقة هيئات تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها علميا بما يكفل توسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه في مختلف التخصصات.
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الوزير حجّار يصّرح:
تدابير وتسهيلات لطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم
آمال عيساوي
صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجّار، الخميس، بأن قطاعه عمل على تعزيز التكوينات في الترجمات الفورية في بعض الجامعات، ويتعلق الأمر بقسنطينة وعنابة وبشّار والعاصمة في مرحلة الماستر 2، حيث تم فتح 26 مشروعا للبحث في الترجمة تتكفل به فرق بحث على مستوى التعليم العالي.
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تدابير وتسهيلات لطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم
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وفي سياق آخر، تحدث حجّار عن جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تيسير مناقشة طلبة الدكتوراه أطروحاتهم في الآجال المعقولة. وفي رده على سؤال لنائب بمجلس الأمة، حول الصعوبات التي تعترض الطلبة الباحثين في مناقشة أطروحات الدكتوراه، من خلال إلزامهم بنشر مقال بإحدى المجلات الجامعية العلمية المتخصصة والمعتمدة، أوضح حجار أن الوزارة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التيسيرية الخاصة بطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم في الآجال المعقولة، أهمها حصول الطالب على وعد بالنشر، وهذا الأمر سيسمح له بمناقشة أطروحته، مضيفا، أن قطاعه قام باستحداث لجنة علمية وطنية تعنى بمرافقة هيئات تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها علميا بما يكفل توسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه في مختلف التخصصات.