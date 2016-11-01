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اختفاء 3 مظليين عسكريين روس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة 25 نوفمبر، عن اختفاء ثلاثة مظليين بعد هبوطهم في منطقة كراسنودار أثناء عملية إنزال مظلي تدريبية.
ووفقا للبيانات فإن الجهات المختصة فقدت الاتصال مع ثلاثة مظليين عسكريين قرب نهر كوبان، وتقوم القوات المختصة بعمليات البحث عنهم.
إلى ذلك ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الحادث وقع بالقرب من مدينة فارينيكوفسكايا في مقاطعة كراسنودار الروسية.
2016/11/25 على 07:551
هاته بتلك.