اختفاء 3 مظليين عسكريين روس

date 2016/11/25 views 374 comments 1
author-picture

icon-writer روسيا اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة 25 نوفمبر، عن اختفاء ثلاثة مظليين بعد هبوطهم في منطقة كراسنودار أثناء عملية إنزال مظلي تدريبية.

icon-links تغطيات ذات صلة

ووفقا للبيانات فإن الجهات المختصة فقدت الاتصال مع ثلاثة مظليين عسكريين قرب نهر كوبان، وتقوم القوات المختصة بعمليات البحث عنهم.

إلى ذلك ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الحادث وقع بالقرب من مدينة فارينيكوفسكايا في مقاطعة كراسنودار الروسية.

 

icon-tags
  • print