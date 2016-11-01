نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية وطبية قولها، إن أكثر من 100 شخص أغلبهم زوار شيعة إيرانيون قتلوا، مساء الخميس، في تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عند محطة للوقود بمدينة الحلة على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة بغداد.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بيان نشر على الإنترنت المسؤولية عن التفجير.
ويواجه التنظيم هجوماً مدعوماً من الولايات المتحدة على معقله مدينة الموصل في شمال العراق تشارك فيه ميليشيات شيعية مسلحة تدربها إيران.
وقالت المصادر الطبية، إن الزوار كانوا في طريق عودتهم إلى إيران من مراسم إحياء ذكرى أربعينية الحسين في كربلاء.
ويوجد في محطة الوقود مطعم يرتاده المسافرون. وقالت الشرطة، إن خمس حافلات للزوار احترقت من شدة انفجار الشاحنة الملغومة.
وكثف "داعش" هجماته في الأشهر الأخيرة في مناطق خارج سيطرته في مسعى لتقويض الحملة العسكرية التي بدأت في 17 أكتوبر لاستعادة الموصل وهي آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة التنظيم المتشدد في العراق.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم دون أن تذكر عدداً للضحايا. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الوزارة قوله، إن طهران ستواصل دعم العراق في "المعركة التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب".
وأدان مسؤولون أمريكيون الهجوم. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في بيان: "الولايات المتحدة ستبقى راسخة في شراكتها مع شعب وحكومة العراق وهذا الهجوم يعمل فقط على تقوية تصميمنا على هزيمة داعش".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في بيان، إن الوزارة على اتصال وثيق مع السلطات العراقية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1ستة دول ترسل طائرات إلى "إسرائيل" لإخماد الحرائق
2إسرائيل تحترق
3لماذا أقامت اليابان نقطة تفتيش على الحدود بين موريتانيا ومالي؟
418 طياراً مصرياً ينضمون إلى قاعدة حماة السورية
5ترامب يرفض تلقي تقارير أمنية سرية
Français English
الرأي
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
أبو بكر خالد سعد الله
الضعف في الرياضيات وفي اللغات: من المسؤول؟
رشيد ولد بوسيافة
نواب عن الشّعب أم الحكومة !؟
حبيب راشدين
"حق السلاطين" في أموال المحرومين
صالح عوض
لا بديل عن التصالح
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
"داعش" يضرب مجدداً
مقتل 100 أغلبهم إيرانيون في تفجير انتحاري في العراق
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية وطبية قولها، إن أكثر من 100 شخص أغلبهم زوار شيعة إيرانيون قتلوا، مساء الخميس، في تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عند محطة للوقود بمدينة الحلة على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة بغداد.
تغطيات ذات صلة
وفاة قائد شرطة دبي
قتيلة في هجوم على دار للرهبان في فرنسا
فلسطين تساعد "إسرائيل" في إخماد الحرائق
مقتل جندي أمريكي شمال سوريا
مقتل 100 أغلبهم إيرانيون في تفجير انتحاري في العراق
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بيان نشر على الإنترنت المسؤولية عن التفجير.
ويواجه التنظيم هجوماً مدعوماً من الولايات المتحدة على معقله مدينة الموصل في شمال العراق تشارك فيه ميليشيات شيعية مسلحة تدربها إيران.
وقالت المصادر الطبية، إن الزوار كانوا في طريق عودتهم إلى إيران من مراسم إحياء ذكرى أربعينية الحسين في كربلاء.
ويوجد في محطة الوقود مطعم يرتاده المسافرون. وقالت الشرطة، إن خمس حافلات للزوار احترقت من شدة انفجار الشاحنة الملغومة.
وكثف "داعش" هجماته في الأشهر الأخيرة في مناطق خارج سيطرته في مسعى لتقويض الحملة العسكرية التي بدأت في 17 أكتوبر لاستعادة الموصل وهي آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة التنظيم المتشدد في العراق.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم دون أن تذكر عدداً للضحايا. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الوزارة قوله، إن طهران ستواصل دعم العراق في "المعركة التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب".
وأدان مسؤولون أمريكيون الهجوم. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في بيان: "الولايات المتحدة ستبقى راسخة في شراكتها مع شعب وحكومة العراق وهذا الهجوم يعمل فقط على تقوية تصميمنا على هزيمة داعش".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في بيان، إن الوزارة على اتصال وثيق مع السلطات العراقية.