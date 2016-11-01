مقتل جندي أمريكي شمال سوريا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الخميس، أن جندياً أمريكياً توفي، الخميس، متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سوريا، حيث تنشر الولايات المتحدة عدداً من أفراد قواتها الخاصة.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند قائد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بيان صادر عن القيادة المركزية، أن الجندي توفي متأثراً بجروح أصيب بها "في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة عين عيسى في شمال سوريا".

وأضاف أن "التحالف ضد داعش يتوجه بأسره بأحر التعازي إلى أسرة وأصدقاء ورفاق هذا البطل" الذي توفي الخميس.

ولم تكشف هوية الجندي في البيان الذي أكد سياسته الالتزام بالرجوع إلى السلطات الوطنية المختصة.

ويأتي ذلك بينما تحتفل الولايات المتحدة بعيد الشكر. وقال البيان: "في عيد الشكر هذا، نشكر الجنود الذين يخوضون الحرب لحماية بلدنا من العقيدة الحاقدة والوحشية لتنظيم داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عامين تحالفاً عسكرياً من 66 دولة يشن غارات جوية على الجهاديين في سوريا والعراق.

كما نشرت واشنطن في سوريا أفراداً من وحداتها الخاصة لتقديم المشورة لتحالف فصائل كردية-عربية مناهض لنظام الرئيس بشار الأسد وللجهاديين في آن معاً.

وينضوي هذا التحالف تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية في حين يصل عديد الجنود الأمريكيين الذين يؤازرونه على الأرض ولا سيما بهدف تحديد مواقع الغارات الجوية، إلى حوالي 300 جندي.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً بدأ في مارس 2011، أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وبتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.