31 قتيلاً في تصادم بين قطارين في إيران

أعلن حاكم محافظة سمنان الإيرانية، عن مقتل 31 شخصاً على الأقل في حادث اصطدام بين قطارين وقع، الجمعة، في شمال إيران، حسب ما نقلت قناة "إيريب" التلفزيونية الحكومية.

وقال محمد را خباز، إنه "تم التعرف على هويات 31 قتيلاً ونقل أكثر من سبعين آخرين إلى المستشفى" بعدما صدم قطار قطاراً آخر كان يقوم برحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) وطهران وكان متوقفاً في محطة، كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية التي لم تذكر إجمالي عدد ركاب القطارين.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الرسمي أربع عربات مقلوبة والنيران مشتعلة في اثنتين.

من جهته، قال مصطفى مرتضوي المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني لوكالة فارس للأنباء، إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران.