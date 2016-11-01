رئيس وزراء مملكة ليسوتو يزور الجزائر السبت المقبل

date 2016/11/25 views 48 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

يشرع رئيس وزراء مملكة ليسوتو باكاليثا موسيسيلي، السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر تمتد من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين ستمسح لكلا البلدين "بتقييم التعاون الثنائي وتحديد سبل وإمكانيات تعزيزه وتعميقه أكثر فأكثر".

كما ستشكل الزيارة "فرصة للتطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان.

وسيكون السيد باكاليثا موسيسلي مرفوقا خلال زيارته إلى الجزائر بوفد وزاري.

icon-tags
  • print