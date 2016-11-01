رئيس وزراء مملكة ليسوتو يزور الجزائر السبت المقبل

يشرع رئيس وزراء مملكة ليسوتو باكاليثا موسيسيلي، السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر تمتد من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين ستمسح لكلا البلدين "بتقييم التعاون الثنائي وتحديد سبل وإمكانيات تعزيزه وتعميقه أكثر فأكثر".

كما ستشكل الزيارة "فرصة للتطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان.

وسيكون السيد باكاليثا موسيسلي مرفوقا خلال زيارته إلى الجزائر بوفد وزاري.