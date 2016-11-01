سيتم عرضه في 30 نوفمبر الجاري بندوة فيينا أوبك تتبنى مقترح الجزائر بخفض إنتاج النفط

كشف وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، الجمعة، أن لجنة خبراء منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" تبنت مقترح الجزائر ليتم عرضه في الندوة الوزارية للمنظمة المزمع عقدها في 30 نوفمبر الجاري بفيينا.

وقال بوطرفة في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، "وضعت الجزائر على الطاولة اقتراح. نعتقد أنه جيد ومتوازن ويأخذ بعين الإعتبار إنشغالات كل الأطراف"، مضيفا "ولهذا تم تبني مقترح الجزائر من قبل لجنة خبراء الأوبك التي قررت الثلاثاء الفارط عرضه في الندوة الوزارية للمنظمة المزمع عقدها في 30 نوفمبر الجاري".

وأكد الوزير "نحن متفاؤلون باتخاذ مقترح الجزائر كقاعدة عمل جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي"، مضيفا أن الاقتراح يمثل كذلك "قاعدة عمل جيدة لإدراج مساهمة الدول غير الأعضاء في المنظمة لمجهودات الأوبك".

وفي سؤال حول زيارته المرتقبة السبت، إلى طهران وإن كانت تندرج في إطار المشاورات التي تقوم بها الجزائر لتطبيق اتفاق الجزائر رد الوزير "بالطبع. سيتم استقبالنا يوم السبت من طرف وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه كما ستكون لنا مشاورات مع دول أخرى بفيينا".

وشدد بوطرفة في هذا الخصوص على أن "الرئيس بوتفليقة فضل دوما لغة الحوار كما ان الجزائر معروفة ببحثها عن الإتفاق عن طريق الحوار" ولهذا يضيف بوطرفة "نواصل مجهوداتنا للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن من شأنه تطبيق إتفاق الجزائر في أرض الواقع" والذي من شأنه تخفيض إنتاج الأوبك إلى ما بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا.

وحسب الوزير تواصل الجزائر "العديد من المشاورات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك من أجل تقارب وجهات النظر والتوصل الى إتفاق يمكنه المساهمة في إستقرار أسواق النفط". " تحاورنا مطولا مع نظرائنا حول مسائل عملية ونظل متفائلين من أجل ان يؤكد اجتماع فيينا الإتفاق التاريخي المتحصل عليه في الجزائر".

وكان الوزير بوطرفة قد خاض مشاورات دقيقة مع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك من أجل الوصول إلى إتفاق عادل ومتوازن بتطبيق اتفاق الجزائر الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع إستثنائي للأوبك منعقد نهاية سبتمبر الفارط بالجزائر.

وأجرت العديد من المباحثات في الأسابيع الأخيرة مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية، أين تحاور الوزير مع نظرائه الأعضاء في الأوبك حول السبل الكفيلة بالوصول إلى اتفاق متوازن يخدم مصالح كل الأطراف ويدفعها إلى الانخراط في اتفاق تخفيض إنتاج الأوبك إلى ما بين 32.5 و 33 برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة قد استقبل منذ عدة أيام بالجزائر وزير النفط السعودي خالد الفالح كما تحاور في الاجتماع الغير الرسمي الأخير بالدوحة مع رئيس الأوبك وهو وزير النفط والصناعة القطري وكذلك مع ممثل إيران.

كما دعا بوطرفة إلى الحصول على التعاون الكامل والتزام الدول الغير الأعضاء في المنظمة لدعم اتفاق الجزائر بتعديل إنتاجها من أجل استقرار أسواق النفط.

وخلال الاجتماع التشاوري بالدوحة اقترحت الجزائر خطة ليتم دراستها من قبل اللجنة العليا للخبراء التي تم إنشائها عقب اجتماع الجزائر قصد بحث آليات تقليص إنتاج كل عضو من الأعضاء والعمل على التنسيق مع الدول خارج المنظمة لبلوغ أهداف الاتفاق وإنجاحه.

واجتمعت هذه اللجنة التي تترأسها الجزائر بفيينا يومي 21 و 22 نوفمبر الحالي أين تم الاتفاق بالأغلبية المطلقة بتبني مقترح الجزائر في الندوة الوزارية للمنظمة كقاعدة عمل لتطبيق إتفاق الجزائر.

ومن أجل إنجاح اجتماع فيينا تواصل الجزائر مشاوراتها لجمع وتوفير كل الظروف المواتية للوصول إلى اتفاق عادل و متوازن. وزيادة على لقائه، السبت، بوزير النفط الإيراني سيلتقي بوطرفة وزير النفط العراقي عبد الكريم لعايبي الإثنين المقبل بفيينا.