تحتضنه ولاية غليزان على مساحة 150 هكتار انطلاق إنجاز مصنع "فولكسفاغن" الجزائر قريبا

قالت مديرية الصناعة والمناجم لولاية غليزان، إنه سيتم قريبا الشروع في إنجاز مصنع لتركيب السيارات من العلامة الألمانية "فولكسفاغن" بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان، في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية.

وأوضحت المديرية، أنه تم تخصيص عقار صناعي يفوق 150 هكتار بالحظيرة الصناعية المذكورة الواقعة بحوالي 20 كلم شمال غليزان، لاحتضان هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر وبإفريقيا.

وأضاف المصدر أنه سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة التوقيع على اتفاقية الشراكة بين المجمع الجزائري "سوفاك" والمجمع الألماني "فولكسفاكن"، لتجسيد المشروع بمبلغ استثمار يفوق 20 مليار دينار جزائري.

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستبلغ حوالي 100 ألف سيارة سنويا بمختلف الأصناف السياحية والنفعية وكذا العلامات التابعة للمجمع الألماني على غرار علامة "سكودا" و"سيات". كما أن هذا المشروع الضخم سيساهم عند دخوله لحيز الإنتاج في توفير حوالي 1400 منصب شغل مباشر لسكان المنطقة والولايات المجاورة.

يذكر أن مشروع مصنع "فولكسفاغن" يعد ثالث أكبر مشروع تحظى به ولاية غليزان، بعد المركب المدمج لمهن النسيج بشراكة جزائرية تركية الذي شرع في إنجازه منذ شهور، والذي يعد الأول والأكبر بالجزائر وإفريقيا، وكذا مشروع مصنع للإسمنت بمنطقة القلعة ببلدية يلل.