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تحتضنه ولاية غليزان على مساحة 150 هكتار
انطلاق إنجاز مصنع "فولكسفاغن" الجزائر قريبا
قالت مديرية الصناعة والمناجم لولاية غليزان، إنه سيتم قريبا الشروع في إنجاز مصنع لتركيب السيارات من العلامة الألمانية "فولكسفاغن" بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان، في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية.
وأوضحت المديرية، أنه تم تخصيص عقار صناعي يفوق 150 هكتار بالحظيرة الصناعية المذكورة الواقعة بحوالي 20 كلم شمال غليزان، لاحتضان هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر وبإفريقيا.
وأضاف المصدر أنه سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة التوقيع على اتفاقية الشراكة بين المجمع الجزائري "سوفاك" والمجمع الألماني "فولكسفاكن"، لتجسيد المشروع بمبلغ استثمار يفوق 20 مليار دينار جزائري.
وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستبلغ حوالي 100 ألف سيارة سنويا بمختلف الأصناف السياحية والنفعية وكذا العلامات التابعة للمجمع الألماني على غرار علامة "سكودا" و"سيات". كما أن هذا المشروع الضخم سيساهم عند دخوله لحيز الإنتاج في توفير حوالي 1400 منصب شغل مباشر لسكان المنطقة والولايات المجاورة.
يذكر أن مشروع مصنع "فولكسفاغن" يعد ثالث أكبر مشروع تحظى به ولاية غليزان، بعد المركب المدمج لمهن النسيج بشراكة جزائرية تركية الذي شرع في إنجازه منذ شهور، والذي يعد الأول والأكبر بالجزائر وإفريقيا، وكذا مشروع مصنع للإسمنت بمنطقة القلعة ببلدية يلل.
SoloDZ - بخطوات ثابتة نحو سيارة جزائرية مئة بالمئة وليس بذلك على الجزائر بعسير 2016/11/25 على 15:331
الصناعات الميكانيكية (صوناكوم) العريقة الجزائرية مئة بالمئة وتركيب السيارات من مختلف الماركات العالمية من شأنه ان يزيد من حدِة الازمة النفسية المُعقدة جداً لدى التابعة تجاه الجزائر القوة الإقليمية الصامتة والقوة الاقتصادية الصاعدة والقوة البشرية الهادئة من اجل ذلك نحن نعيش على وقع هستيرية هذه التابعة من هنا وهناك فتارة يتمنوا لو انهم جزائريون فتجدهم يهتمون بشؤون الجزائر اكثر من الجزائريين انفسهم وتارة اخرى لا يخفون آلام اسقامهم القلبية تجاه الجزائر والجزائريين ويعبرون عن غيضهم وحسدهم بشكل واضح
2016/11/25 على 17:11
راك تجاوب انت الاول راك ساكن هنا لا شغل لا مشغلة و طالب حقوقنا حقوقنا
جمال - غيليزان2016/11/25 على 15:482
غيليزان الولاية 48 فى كل شيىء بداءت تنفض الغبار عن نفسها .ليس لدينا وزراء ولا سفراء ولا ولاة ولا جينيرالات ولا مدراء عامون .....لكن لدينا ربى سبحانه ....بعد 54 سنة من النسيان ها هى بلاد احمد فرنسييس اول وزير للمالية فى الجزائر المستقلة والحكومة المؤقتة واحد اكبر الموفاوضيين والممضيين على اتفاقيات افيان .تحى من جديد فهنيءا لكم يا ابناء الشرفاء والاولياء الصالحيين من سيدى بوعبدالله المغوفل وسيدى عابد وسيدى امحمد بن عودة وسيدة يحى و سيدى ازرق وسيدى بخدة وسيدى خطاب وسيدى بوزيد وسيدى عبد الهادى ..
خالد - alg2016/11/25 على 16:053
باي باي الصناعة الفرنسية مع هيونداي وفولسفاغن سيارتهم يكفي للجزائريين
هكذا يبدو لي2016/11/25 على 16:374
لو أنجز هذا المشروع في أرض بور لاحتفضنا ب150 هكتار أرض خصبة ،و كسبنا 150 هكتار أرض بور لإنجاز هذا المصنع.