تمكن سكان بلدية الشرفة بدائرة مشدالة في البويرة من البسطاء، وتلاميذ المدارس، في هبة تضامنية رائعة لم تشهدها المنطقة من قبل، من جمع في ظرف قياسي مبلغ مليارين و900 مليون سنتيم، ولم يبق إلا القليل لجمع المبلغ الإجمالي للعملية المقدر بـ 3 ملايير سنتيم لعلاج الطفل عربان عيسى، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أصيب بداء خطير ونادر، وهو سرطان الدم الذي نادرا ما يصيب الأطفال الصغار، وذلك في إحدى المستشفيات بفرنسا.
وقد انطلقت العملية التضامنية منذ قرابة الشهر، حيث تم تسجيل تفاعل كبير من طرف سكان قرى بلدية الشرفة، والذين سارعوا إلى مساعدته ماديا، فيما تم تنصيب لجنة المساندة "نحن نحتاج إليكم"، والتي قام أعضائها بجمع التبرعات في شوارع بلدية الشرفة بدائرة مشدالة لتسديد تكاليف إجراء العملية الجراحية في أحد المستشفيات الخاصة بفرنسا، حيث تم جمع في اليوم الأول مبلغ 500 مليون سنتيم، وبعدها تم تنظيم حفل نشطه المطرب القبائلي حسان أحريس، إلى جانب ألمع الفنانين المعروفين، وذلك بالملعب البلدي حضره مئات المواطنين.
وكان الأسبوع الفارط الدور لفرقة "لوهامة" التي قدمت عروضا فكاهية للحاضرين، أغلبهم تلاميذ مدارس المنطقة الذين تنقلوا بقوة إلى الملعب تضامنا مع زميلهم "عيسى"، فيما ينتظر أن تنشط اليوم الفرقة الفلكلورية "أمليكش" حفلا لجمع التبرعات بالملعب البلدي للشرفة.
كما سارع سكان البلديات المجاورة، على غرار مشدالة، حيزر، بشلول، تغزوت وغيرها للتبرع بالأموال لإنقاذ الطفل عربان عيسى، بالإضافة إلى المغتربين من أبناء المنطقة المتواجدين في الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وأمريكا وكندا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1القصة الكاملة للعصابة التي انتحلت صفة الوزير الأول
213 مشروعا ضخما بالمدن الكبرى.. وما حدث ببن عكنون أمر عادي
3شراكة جزائرية مع صندوق البيئة العالمي
4مجهولون يحاولون اقتحام إقامة جامعية بتبسة
5سائقو الأجرة بين الولايات بوهران يحتجون
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
أبو بكر خالد سعد الله
الضعف في الرياضيات وفي اللغات: من المسؤول؟
رشيد ولد بوسيافة
نواب عن الشّعب أم الحكومة !؟
حبيب راشدين
"حق السلاطين" في أموال المحرومين
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
لم يبق سوى 100 مليون لتمكينه من إجراء عملية جراحية بفرنسا
بسطاء وتلاميذ يجمعون مليارين و900 مليون سنتيم لطفل مريض بالبويرة
فاطمة عكوش
تمكن سكان بلدية الشرفة بدائرة مشدالة في البويرة من البسطاء، وتلاميذ المدارس، في هبة تضامنية رائعة لم تشهدها المنطقة من قبل، من جمع في ظرف قياسي مبلغ مليارين و900 مليون سنتيم، ولم يبق إلا القليل لجمع المبلغ الإجمالي للعملية المقدر بـ 3 ملايير سنتيم لعلاج الطفل عربان عيسى، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أصيب بداء خطير ونادر، وهو سرطان الدم الذي نادرا ما يصيب الأطفال الصغار، وذلك في إحدى المستشفيات بفرنسا.
تغطيات ذات صلة
بسطاء وتلاميذ يجمعون مليارين و900 مليون سنتيم لطفل مريض بالبويرة
سائقو الأجرة بين الولايات بوهران يحتجون
خبراء يحذرون.. أغلب المشاريع السكنية الجديدة غير مطابقة للمقاييس
شراكة جزائرية مع صندوق البيئة العالمي
13 مشروعا ضخما بالمدن الكبرى.. وما حدث ببن عكنون أمر عادي
وقد انطلقت العملية التضامنية منذ قرابة الشهر، حيث تم تسجيل تفاعل كبير من طرف سكان قرى بلدية الشرفة، والذين سارعوا إلى مساعدته ماديا، فيما تم تنصيب لجنة المساندة "نحن نحتاج إليكم"، والتي قام أعضائها بجمع التبرعات في شوارع بلدية الشرفة بدائرة مشدالة لتسديد تكاليف إجراء العملية الجراحية في أحد المستشفيات الخاصة بفرنسا، حيث تم جمع في اليوم الأول مبلغ 500 مليون سنتيم، وبعدها تم تنظيم حفل نشطه المطرب القبائلي حسان أحريس، إلى جانب ألمع الفنانين المعروفين، وذلك بالملعب البلدي حضره مئات المواطنين.
وكان الأسبوع الفارط الدور لفرقة "لوهامة" التي قدمت عروضا فكاهية للحاضرين، أغلبهم تلاميذ مدارس المنطقة الذين تنقلوا بقوة إلى الملعب تضامنا مع زميلهم "عيسى"، فيما ينتظر أن تنشط اليوم الفرقة الفلكلورية "أمليكش" حفلا لجمع التبرعات بالملعب البلدي للشرفة.
كما سارع سكان البلديات المجاورة، على غرار مشدالة، حيزر، بشلول، تغزوت وغيرها للتبرع بالأموال لإنقاذ الطفل عربان عيسى، بالإضافة إلى المغتربين من أبناء المنطقة المتواجدين في الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وأمريكا وكندا.