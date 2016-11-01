لم يبق سوى 100 مليون لتمكينه من إجراء عملية جراحية بفرنسا بسطاء وتلاميذ يجمعون مليارين و900 مليون سنتيم لطفل مريض بالبويرة

تمكن سكان بلدية الشرفة بدائرة مشدالة في البويرة من البسطاء، وتلاميذ المدارس، في هبة تضامنية رائعة لم تشهدها المنطقة من قبل، من جمع في ظرف قياسي مبلغ مليارين و900 مليون سنتيم، ولم يبق إلا القليل لجمع المبلغ الإجمالي للعملية المقدر بـ 3 ملايير سنتيم لعلاج الطفل عربان عيسى، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أصيب بداء خطير ونادر، وهو سرطان الدم الذي نادرا ما يصيب الأطفال الصغار، وذلك في إحدى المستشفيات بفرنسا.

وقد انطلقت العملية التضامنية منذ قرابة الشهر، حيث تم تسجيل تفاعل كبير من طرف سكان قرى بلدية الشرفة، والذين سارعوا إلى مساعدته ماديا، فيما تم تنصيب لجنة المساندة "نحن نحتاج إليكم"، والتي قام أعضائها بجمع التبرعات في شوارع بلدية الشرفة بدائرة مشدالة لتسديد تكاليف إجراء العملية الجراحية في أحد المستشفيات الخاصة بفرنسا، حيث تم جمع في اليوم الأول مبلغ 500 مليون سنتيم، وبعدها تم تنظيم حفل نشطه المطرب القبائلي حسان أحريس، إلى جانب ألمع الفنانين المعروفين، وذلك بالملعب البلدي حضره مئات المواطنين.

وكان الأسبوع الفارط الدور لفرقة "لوهامة" التي قدمت عروضا فكاهية للحاضرين، أغلبهم تلاميذ مدارس المنطقة الذين تنقلوا بقوة إلى الملعب تضامنا مع زميلهم "عيسى"، فيما ينتظر أن تنشط اليوم الفرقة الفلكلورية "أمليكش" حفلا لجمع التبرعات بالملعب البلدي للشرفة.

كما سارع سكان البلديات المجاورة، على غرار مشدالة، حيزر، بشلول، تغزوت وغيرها للتبرع بالأموال لإنقاذ الطفل عربان عيسى، بالإضافة إلى المغتربين من أبناء المنطقة المتواجدين في الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وأمريكا وكندا.