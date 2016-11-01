ذويبي: لا تحالف مع الموالاة وقانون المالية يرهق كاهل الفقراء

قال الجمعة، محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة، على هامش إشرافه على عملية تنصيب اللجان الولائية المكلفة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وكيفية إعداد قوائم المترشحين لولايات الشرق، والتي جرت بولاية قسنطينة.

أن اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات القادمة، جاء بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الشورى الوطني، الذي يعمل على دراسة طرق كيفية عقد التحالف مع بعض أحزاب المعارضة، المتوافقة استراتجيتها ومبادئ حركة النهضة..وأكد المتحدث استحالة تحالف النهضة مع أحزاب الموالاة. وبشأن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان، ذكر ذويبي أن حركته تساند بعض المواد التي وردت في هذا القانون، خاصة ما تعلق منها باسترجاع أموال الضرائب من عند أرباب العمل والمستثمرين، منتقدا مواد قانون المالية التي تثقل كاهل المواطن البسيط، من خلال الرفع من قيمة بعض الرسوم الضريبية على قطاع الخدمات على غرار الرسم على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم التي يتكبدها المواطن البسيط، الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية في ظلّ التهاب مختلف المواد الغذائية.