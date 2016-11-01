حبس شخص ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية بسطيف

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بسطيف، الخميس، بإيداع شاب رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية دعم وإسناد الجماعات الإرهابية.

وحسب مصادرنا، فإن المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، تم توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني لعين الروى، إثر تحقيقات واسعة لعناصر الدرك واستغلالا لمعلومات مؤكدة، كشفت أن المتهمين الثلاثة المنحدرين من بلدية عين الروى يشكلون قاعدة لوجستيكية للجماعات الإرهابية. وكان المتهمون يشتغلون في المهن الحرة على غرار تربية الدواجن بإقليم بلدية عين الروى، ويشتبه في تورطهم في تزويد الجماعات الإرهابية التي كانت تتخذ من بلدية الروى منطقة عبور إلى جبال تمركزهم بولايتي برج بوعريريج وجيجل، بالمؤونة والمعلومات.