هزة إرتدادية بقوة 3.5 درجات ببسكرة

سجلت فجر الجمعة على الساعة الثالثة وست وعشرين دقيقة (03سا 26د) بولاية بسكرة هزة ارتدادية بلغت شدتها 5ر3 درجات على سلم ريشتر، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة هذه على بعد 3 كلم جنوب مزيرعة بنفس الولاية.

وتأتي هذه الهزة الارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب صباح الجمعة قبل الماضية منطقة مزيرعة بقوة 5 درجات والذي تبعته عدة هزات ارتدادية.