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ارتفاع في حالات العنف ضد المرأة والأمن يحصي 8461 حالة
عرفت السنة الجارية ارتفاعا في حالات العنف الممارس على المرأة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث أحصت المديرية العامة للأمن الوطني وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أكثر من 8461 حالة عنف ضد المرأة خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية.
واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها محافظة الشرطة خواصي ياسمين فإن مصالح الأمن الوطني سجلت ارتفاعا في حالات العنف مقارنة بالسنة الفارطة وأغلبها تتمثل في العنف الجسدي بنسبة 5880 حالة، تليه سوء المعاملة بـ 1946 حالة، ثم في المرتبة الثالثة العنف الجنسي بـ 224 حالة، كل هذه الحالات مقابل 8151 ضحية عنف سنة 2015 .
الأرقام وردت بمناسبة إحياء مصالح الأمن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي احتضنه منتدى الأمن الوطني بـ"شاطوناف" يوم الخميس من خلال ندوة إعلامية نشّطتها محافظ الشرطة ياسمين خواص رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية ومقطف كريمة مديرة مركزية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وأكدت مصالح الأمن أنها تولي أهمية بالغة لمحاربة جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، مشيرة أنها تستقبل بصفة مستمرة البلاغات المتعلقة بالظاهرة ومعالجتها، كما ذكرت رئيسة مكتب الأشخاص المستضعفين بالشرطة القضائية أن مصالح الشرطة مستمرة في حملاتها التوعوية بالشراكة مع جميع الفاعلين في المجتمع من أجل حماية الطبقات الضعيفة عامة والمرأة والطفل خاصة.
ابو:شيليا2016/11/25 على 19:421
مسكينة المولودة أنثى في العام العربي (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ .بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) .....كان العرب على علم أنها ستعذب في الأرض أشد التعذيب جسديا ومعنويا ......ألم تكن الضرة والجارية وماملكت أيمانكم عذاب معنوي للمرأة وإذا قالت لا تعذب جسديا ......إرحموا هذا المخلوق الجميل