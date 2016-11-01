استقرار نسبي في المناخ عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بداية من الاثنين

يرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستبقي الأجواء ربيعية إلى غاية مساء يوم الاثنين مع تسجيل درجة حرارة فصلية، حيث يتوقع عودة الأمطار في المناطق الوسطى والغربية، مع احتمال تزايد كثافة الأمطار يوم الثلاثاء مع تنقلها إلى المناطق الشرقية.

وسيشهد مجددا الوطن سلسلة اضطرابات جوية، يوم الاثنين مع تسجيل أمطار معتبرة نوعا ما خاصة على المناطق الداخلية، وسيتم تسجيل انخفاض وكذا جو بارد نسيبا وستتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في المناطق الساحلية و16 درجة في المناطق الداخلية.

وستعرف المناطق الداخلية رياحا متوسطة مصحوبة برعود ستصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة على كل المناطق الشمالية للوطن، وقد تستمر هذه الوضعية ثلاثة أيام أي إلى نهاية الأسبوع وتمس الولايات الساحلية الشرقية والوسطى، حيث ستؤدي كتلة هواء بارد قادم من فرنسا، إلى تساقط أمطار معتبرة، خاصة على المناطق الشرقية للوطن على غرار عنابة جيجل الطارف بجاية سكيكدة وبكميات أقل بالمناطق الأخرى.

وستكون الأجواء السبت إلى غاية الاثنين مستقرة ومشمسة والرياح ضعيفة مع أجواء غائمة جزئيا بالمناطق الجنوبية، مع بقاء درجات الحرارة منخفضة، حيث لن تتعدى 20 درجة مئوية بالمناطق الشمالية، لتبدأ الأجواء يوم الاثنين في التغير.