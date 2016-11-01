يرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستبقي الأجواء ربيعية إلى غاية مساء يوم الاثنين مع تسجيل درجة حرارة فصلية، حيث يتوقع عودة الأمطار في المناطق الوسطى والغربية، مع احتمال تزايد كثافة الأمطار يوم الثلاثاء مع تنقلها إلى المناطق الشرقية.
وسيشهد مجددا الوطن سلسلة اضطرابات جوية، يوم الاثنين مع تسجيل أمطار معتبرة نوعا ما خاصة على المناطق الداخلية، وسيتم تسجيل انخفاض وكذا جو بارد نسيبا وستتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في المناطق الساحلية و16 درجة في المناطق الداخلية.
وستعرف المناطق الداخلية رياحا متوسطة مصحوبة برعود ستصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة على كل المناطق الشمالية للوطن، وقد تستمر هذه الوضعية ثلاثة أيام أي إلى نهاية الأسبوع وتمس الولايات الساحلية الشرقية والوسطى، حيث ستؤدي كتلة هواء بارد قادم من فرنسا، إلى تساقط أمطار معتبرة، خاصة على المناطق الشرقية للوطن على غرار عنابة جيجل الطارف بجاية سكيكدة وبكميات أقل بالمناطق الأخرى.
وستكون الأجواء السبت إلى غاية الاثنين مستقرة ومشمسة والرياح ضعيفة مع أجواء غائمة جزئيا بالمناطق الجنوبية، مع بقاء درجات الحرارة منخفضة، حيث لن تتعدى 20 درجة مئوية بالمناطق الشمالية، لتبدأ الأجواء يوم الاثنين في التغير.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1إدارة البرلمان تقلص آجال مناقشة قانون التقاعد!
2المدرسة في طريق الضياع!
3تدابير وتسهيلات لطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم
4رئيس وزراء مملكة ليسوتو يزور الجزائر السبت المقبل
5أوبك تتبنى مقترح الجزائر بخفض إنتاج النفط
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
أبو بكر خالد سعد الله
الضعف في الرياضيات وفي اللغات: من المسؤول؟
رشيد ولد بوسيافة
نواب عن الشّعب أم الحكومة !؟
حبيب راشدين
"حق السلاطين" في أموال المحرومين
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
استقرار نسبي في المناخ
عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بداية من الاثنين
إيمان بوخليف
يرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستبقي الأجواء ربيعية إلى غاية مساء يوم الاثنين مع تسجيل درجة حرارة فصلية، حيث يتوقع عودة الأمطار في المناطق الوسطى والغربية، مع احتمال تزايد كثافة الأمطار يوم الثلاثاء مع تنقلها إلى المناطق الشرقية.
تغطيات ذات صلة
عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بداية من الاثنين
ذويبي: لا تحالف مع الموالاة وقانون المالية يرهق كاهل الفقراء
بن يونس: "إذا سمحنا بالعهدة الرابعة في ألمانيا علينا أن نتقبّلها في الجزائر"
بوطرفة يؤكد حماية الجزائر لاتفاق منتجي النفط من الانهيار !
أوبك تتبنى مقترح الجزائر بخفض إنتاج النفط
وسيشهد مجددا الوطن سلسلة اضطرابات جوية، يوم الاثنين مع تسجيل أمطار معتبرة نوعا ما خاصة على المناطق الداخلية، وسيتم تسجيل انخفاض وكذا جو بارد نسيبا وستتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في المناطق الساحلية و16 درجة في المناطق الداخلية.
وستعرف المناطق الداخلية رياحا متوسطة مصحوبة برعود ستصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة على كل المناطق الشمالية للوطن، وقد تستمر هذه الوضعية ثلاثة أيام أي إلى نهاية الأسبوع وتمس الولايات الساحلية الشرقية والوسطى، حيث ستؤدي كتلة هواء بارد قادم من فرنسا، إلى تساقط أمطار معتبرة، خاصة على المناطق الشرقية للوطن على غرار عنابة جيجل الطارف بجاية سكيكدة وبكميات أقل بالمناطق الأخرى.
وستكون الأجواء السبت إلى غاية الاثنين مستقرة ومشمسة والرياح ضعيفة مع أجواء غائمة جزئيا بالمناطق الجنوبية، مع بقاء درجات الحرارة منخفضة، حيث لن تتعدى 20 درجة مئوية بالمناطق الشمالية، لتبدأ الأجواء يوم الاثنين في التغير.