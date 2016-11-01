سيارة تدهس شرطيا خلال مرور موكب تبون بخنشلة

أصيب شرطي، بالزي الرسمي، مساء الخميس بخنشلة، بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى علي بوسحابة.

أين قدمت له الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لكسور، إثر دهسه من طرف سيارة سياحية، خلال تنظيمه لحركة المرور، تزامنا مع مرور موكب رسمي لوزير السكن والمدينة، عبد المجيد تبون، وقد تدخل مصالح الشرطة، وأوقفت الفاعل، مع حجز السيارة، بعد أن فر السائق لحظة دهس الشرطي، ليفتح تحقيق في القضية.